Monchi, claro sobre la compra del Sevilla de Sergio Ramos: "Lo que queremos es acierto en las decisiones"

El ex director deportivo del Sevilla habla sobre el proyecto del camero en Nervión y expresa lo que realmente desea con respecto a un proceso que está en marcha

Feliz por el reciente ascenso del San Fernando, club que preside, Monchi se ha referido nuevamente al proceso de venta en el que está inmerso el Sevilla con un protagonista de corazón blanquirrojo.

De este modo, en una entrevista concedida a Mundo Maldini, el ex director deportivo del Sevilla se le preguntó sobre el proyecto que encabeza Sergio Ramos para hacerse con el control del club a través de la compra de las acciones, proceso que se encuentra en marcha tras suscribir una LOI (carta de intenciones) para iniciar la Due Diligence.

Monchi se refiere a las intenciones de Sergio Ramos

En este sentido, Monchi se refirió a las intenciones del camero, cabeza visible de un grupo inversor para, a priori, liderar una nueva etapa en el Ramón Sánchez-Pizjuán. "Está apostando por un grupo inversor y acceder al paquete mayoritario del Sevilla. No sé qué plan tiene luego. Si está ahí creo que será con intención de desembarcar en el Sevilla", indicó el de San Fernando, que espera que el club acabe en buenas manos y en personas con capacidad para gestionar una sociedad de la envergadura de la sevillista.

Eso sí, dejó claro que es difícil saber qué dirección tomarán los acontecimientos, entre otras cosas, porque se mantiene ajeno a este asunto.

"No tengo nada que ver en este tema. Modelos de fondo de inversión o de grandes fortunas o gente poderosa que hayan comprado un club hay muchos. Exitosos, menos exitosos y desastres. Podemos decir diez de cada. No conozco al grupo que respalda la llegada de Sergio", indicó Monchi, que, opinando como un sevillista más, quiere ser optimista.

El deseo de Monchi: "Quiere pensar que son gente preparada"

"Yo quiero pensar que son gente que son capaces, gente preparada que viene a intentar gestionar el club de la manera más profesional posible. El tiempo lo dirá. A todo el mundo le hace ilusión cuando hay un grupo potente que puede aterrizar, pero lo que a todos nos ilusionaría es que la llegada fuera enlazada con el acierto en la toma de decisiones", señaló con sentido común el isleño, que trató otros temas en la entrevista, como su marcha del Sevilla para irse al Aston Villa, con dardo incluido al Consejo de Administración.

"Me dejó mal sabor boca tener que haberme ido. No entraba en mis planes irme del Sevilla. Cuando volví de la Roma era de manera definitiva, pero como se dice, no hay mal que por bien no venga y tuve la oportunidad de irme al Aston Villa", apuntó Monchi, expectante por el futuro accionarial del Sevilla, ahora en manos de Sergio Ramos y de los principales accionistas nervionenses.