Levante - Girona en directo: resultado del partido de hoy de la jornada 27 de LaLiga
Sigue en directo el minuto a minuto de ESTADIO Deportivo donde Levante UD y Girona FC se enfrentan en la jornada 27 de LaLiga en un encuentro muy significativo para la zona baja de la clasificación. Los granotas buscan una segunda victoria consecutiva, mientras que los gerundenses no quieren mantenerse lejos de la zona roja
Levante
Girona
Minuto a minutoActualizar narración
La ha tenido el Levante
Iván Romero le puso un balón llovido en profundidad a Moreno para que este, desde el interior del área, realizase una volea que no encontró portería por muy poco
Apretó el Girona
Jugada elaborada de los rojiblancos que acaba con un disparo desviado de Fran beltrán. Buen intento del Girona que busca el hueco en una defensa muy cerrada
Amarilla para Hugo Ricón
En un forcejeo con Paco Cortés, acabó impactando con el brazo en el rostro del rival
Los sistemas tácticos
En ataque, el Girona se posiciona sobre un 3-4-3 con Lemar como hombre libre, mientras que el Levante defiende sobre un 5-3-2 con Iván Romero y Espí presionando la salida de balón
Buen intento del Girona
Centro desde la derecha de Hugo Ricón para un Tsygankov que entraba solo en el área. Un mal control le impedió armar el tiro
Gran ambiente en el Ciutat de Valencia
Empuja la afición granota que conoce la importancia del encuentro
Paradón de Gazzaniga
Se internó por la derecha Cortés y buscó un centro que acabó yendo hacia portería, donde el guardameta del Girona tuvo que tirar de reflejos
Cambio en el Levante
Tunde no puede seguir y finalmente es sustituido por Víctor García
Tunde se echa sobre el césped
Entran las asistencias médicas y calienta Morales. Parece que se ha hecho daño en la zona de los isquiotibiales
Nuevo centro de Toljan
El envío no fue del todo ortodoxo y el remate de Iván Romero se marchó muy desviado
Jugada de peligro granota
Centró Toljan desde la derecha para que Tunde peinara en el primer palo, buscando la entrada de Carlos Espí en el segundo. Poco le faltó al delantero para cazar el envío
De La Fuente fue al límite
Perdió el esférico ante Echeverri y optó por agarrar al argentino cuando se marchaba hacia la portería de Ryan. El árbitro dijo que no fue suficiente para señalar la falta
Primer intento del Levante
Tunde se atrevió desde la esquina derecha del área pero el disparo no incomodó a Gazzaniga
Centro de Arnau
El hoy lateral izquierdo gerundense quiso buscar a Vanat con un centro lateral que se marchó directamente fuera
Espera el Levante
Los de Luís Castro quieren salir al contragolpe tras robar en campo propio y cierran líneas en defensa. A los de Míchel no les queda otra que buscar los disparos lejanos
Tsygankov tiene el primer disparo del partido
Desde fuera del área probó suerte el ucraniano que mandó el balón directamente a las manos de Ryan
Comienza controlando la posesión el Girona
El Levante espera en campo propio sobre un bloque bajo y compacto, dibujando una línea de 5 defensas, mientras los gerundenses mueven el esférico de un lado a otro del campo
¡Rueda el balón en el Estadi Ciutat de Valencia! Levante y Girona quieren aprovechar el empate del Mallorca en una día clave por la permanencia en LaLiga
¡Suena el himno del Levante!
Salen al terreno de juego los protagonistas encabezados por el cuerpo arbitral
Míchel también analiza la ausencia de Ounahi: "Ounahi no puede estar 90 minutos en el campo. Viene de una lesión importante y no queremos que recaiga"
Luís Castro sobre la ausencia de Etta Eyong en el once: "Etta está trabajando bien, estoy viendo al mejor Etta desde que estoy aquí. No cuentan solo los goles"
¡Salen a calentar el resto de jugadores!
¡Calientan los guardametas!
Repasamos los onces iniciales
Levante UD: Ryan; Toljan, De la Fuente, Moreno, Manu Sánchez; Olasagasti, Oriol Rey; Tunde, Iván Romero, Cortés; Carlos Espí
Girona FC: Gazzaniga; Hugo Rincón, Victor Reis, Blind, Arnau; Witsel, Fran Beltrán, Lemar; Tsygankov, Vanat, Echeverri
El Girona ya pisa el Ciutat de Valencia
El Levante saca los datos
¡Tenemos el once del Girona!
Míchel sale al Ciutat de Valencia con: Gazzaniga; Hugo Rincón, Victor Reis, Blind, Arnau; Witsel, Fran Beltrán, Lemar; Tsygankov, Vanat, Echeverri
¡Tenemos el once del Levante!
Luís Castro sale con: Ryan; Toljan, De la Fuente, Moreno, Manu Sánchez; Olasagasti, Oriol Rey; Tunde, Iván Romero, Cortés; Carlos Espí
Kervin Arriaga, de vuelta
El centrocampista del Levante ya ha cumplido sanción y podrá volver a contar minutos en la tarde de hoy
Bryan Gil, ausencia de peso
El cuadro gerundense no podrá contar durante varias semanas con uno de sus fuertes en ataque. El extremo se lesionó en el último entrenamiento del Girona, provocando una rotura parcial del ligamento lateral interno de la rodilla derecha
Míchel en la previa
El entrenador del Girona aprovechó su comparecencia para analizar al rival, la situación clasificatoria de su equipo y la lesión de Bryan Gil
Luís Castro en la previa
El técnico del Levante sigue confiando en poder revertir la situación y estar presente en la lucha por la permanencia hasta la última jornada
El Girona, 13º
El equipo gerundense se encuentra en la zona media de la tabla con 30 puntos, empatado con el 12º, el Sevilla. Aun así, la zona roja se sitúa a 6 puntos, cuando restan 11 jornadas de campeonato
El Levante, 19º
El conjunto granota llega como penúltimo clasificado con 21 puntos a 5 de la permanencia. En total, 5 victorias, 6 empates y 15 derrotas que tienen a los de Luís Castro con el agua al cuello
El árbitro de hoy
El encargado de dirigir el encuentro será Guillermo Cuadra, que contará con Daniel Trujillo en el VAR
El estadio de esta tarde
Este encuentro tendrá lugar en el Estadio Ciutat de València, el remodelado hogar del Levante UD, con capacidad para más de 26.000 espectadores
Así llega el Girona
Por su parte, el equipo gerundense de Míchel llega tras perder en Montilivi frente al Celta por 1 a 2. De sus últimos cinco enfrentamientos, los rojiblancos han obtenido 1 victoria, 2 empates y 2 derrotas
Así llega el Levante
El conjunto granota, entrenado por Luís Castro, llega tras vencer al Alavés por 2 a 0 en el mismo escenario de hoy. Antes de ello, el equipo acumulaba 4 derrotas consecutivas
El resto de partidos del sábado
En el día de hoy, además de disputarse este magnífico encuentro, acaba de empezar el Osasuna - Mallorca, siendo un total de cuatro los partidos que se disputarán a lo largo del sábado. Todos ellos podrán ser seguidos a través de los directos de ESTADIO Deportivo
¡Buenas tardes y bienvenidos a un nuevo partido de LaLiga! A partir de las 16.45 horas, Levante UD y Girona FC se enfrentan en el Estadio Ciutat de València como parte de la jornada 27 del campeonato de Primera división
LaLiga entra en una recta final con once jornadas por disputarse, y los 40 puntos de una teórica permanencia empiezan a ser marcados en rojo por muchos equipos. La jornada 27 del campeonato de Primera división trae un Levante - Girona en el Ciutat de Valencia que tiene aroma a partido decisivo.
El conjunto granota, penúltimo clasificado, quiere una segunda victoria consecutiva para buscar salir de la zona roja, intentando no volver el próximo año a Segunda división. Por delante tendrá al cuadro gerundense que, tras un gran inicio de año, comienza a obtener resultados irregulares, no teniendo aún encaminada la permanencia. Un duelo vital que puede marcar el rumbo de las últimas 10 jornadas de competición.
Así llega el Levante UD
El Levante de Luís Castro no ha sabido acomodarse en Primera división tras el ascenso. El conjunto granota marcha penúltimo con 21 puntos, conseguidos tras 5 victorias, 6 empates y 15 derrotas.
Curiosamente, su mala situación no tiene que ver con la falta de gol, llevan 28 tantos, más que varios equipos en zona de permanencia, si no viene de la fragilidad defensiva a la hora de concederlos. El equipo valenciano ha encajado 44 tantos, siendo el equipo más goleado de la competición. Un serio problema a resolver por el entrenador luso.
En sus últimos 10 enfrentamientos han dejado la portería a cero en 3 ocasiones. Así obtuvieron su última victoria, ante el Deportivo Alavés por 2 a 0 en la pasada jornada. Antes de ello, el equipo acumulaba cuatro derrotas consecutivas. Mucho tiene que cambiar en Orriols para ser un serio candidato a la permanencia, donde una victoria en la tarde de hoy haría mucho más fácil el camino.
Así llega el Girona FC
Por su parte, el conjunto de Míchel vive más cómodo, pero sin la confianza para poder estar tranquilos. Con 30 puntos, la salvación aún se ve muy lejana, más si tenemos en cuenta sus últimos resultados. Una sola victoria, de prestigio ante el Barcelona, en sus últimos cinco duelos trae consigo una intranquilidad palpable en Montilivi, a pesar de la posición en la tabla.
El conjunto rojiblanco viaja a la Comunidad Valenciana tras ser derrotado 1 a 2 por el Celta en casa, durante la anterior jornada, donde vieron como le remontaban en una segunda parte donde fueron muy inferiores a los celestes.
Las salidas no se les han dado del todo bien a Míchel esta temporada. El Girona tan solo ha obtenido 3 victorias en 13 desplazamientos, sumando 14 puntos en total, dos menos que siendo local. Ante un Levante en ascenso emocional, deberán hacer muy bien los deberes si quieren volver a Cataluña con una victoria.