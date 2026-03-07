Levante - Girona en directo: resultado del partido de hoy de la jornada 27 de LaLiga

Sigue en directo el minuto a minuto de ESTADIO Deportivo donde Levante UD y Girona FC se enfrentan en la jornada 27 de LaLiga en un encuentro muy significativo para la zona baja de la clasificación. Los granotas buscan una segunda victoria consecutiva, mientras que los gerundenses no quieren mantenerse lejos de la zona roja

En el día de hoy, además de disputarse este magnífico encuentro, acaba de empezar el Osasuna - Mallorca, siendo un total de cuatro los partidos que se disputarán a lo largo del sábado. Todos ellos podrán ser seguidos a través de los directos de ESTADIO Deportivo

El conjunto granota, entrenado por Luís Castro, llega tras vencer al Alavés por 2 a 0 en el mismo escenario de hoy. Antes de ello, el equipo acumulaba 4 derrotas consecutivas

Por su parte, el equipo gerundense de Míchel llega tras perder en Montilivi frente al Celta por 1 a 2. De sus últimos cinco enfrentamientos, los rojiblancos han obtenido 1 victoria, 2 empates y 2 derrotas

Este encuentro tendrá lugar en el Estadio Ciutat de València, el remodelado hogar del Levante UD, con capacidad para más de 26.000 espectadores

El encargado de dirigir el encuentro será Guillermo Cuadra, que contará con Daniel Trujillo en el VAR

El conjunto granota llega como penúltimo clasificado con 21 puntos a 5 de la permanencia. En total, 5 victorias, 6 empates y 15 derrotas que tienen a los de Luís Castro con el agua al cuello

El equipo gerundense se encuentra en la zona media de la tabla con 30 puntos, empatado con el 12º, el Sevilla. Aun así, la zona roja se sitúa a 6 puntos, cuando restan 11 jornadas de campeonato

El técnico del Levante sigue confiando en poder revertir la situación y estar presente en la lucha por la permanencia hasta la última jornada

Míchel y la desafortunada lesión de Bryan Gil: "Se ha resbalado hoy y se ha hecho daño en la rodilla, le van a hacer pruebas"

El entrenador del Girona aprovechó su comparecencia para analizar al rival, la situación clasificatoria de su equipo y la lesión de Bryan Gil

El cuadro gerundense no podrá contar durante varias semanas con uno de sus fuertes en ataque. El extremo se lesionó en el último entrenamiento del Girona, provocando una rotura parcial del ligamento lateral interno de la rodilla derecha

El centrocampista del Levante ya ha cumplido sanción y podrá volver a contar minutos en la tarde de hoy

Alineaciones Levante UD - Girona FC: Alineación del Levante y Girona en el partido de la jornada 27 de LaLiga EA Sports

Luís Castro sobre la ausencia de Etta Eyong en el once: "Etta está trabajando bien, estoy viendo al mejor Etta desde que estoy aquí. No cuentan solo los goles"

Míchel también analiza la ausencia de Ounahi : "Ounahi no puede estar 90 minutos en el campo. Viene de una lesión importante y no queremos que recaiga"

El Levante espera en campo propio sobre un bloque bajo y compacto, dibujando una línea de 5 defensas, mientras los gerundenses mueven el esférico de un lado a otro del campo

Desde fuera del área probó suerte el ucraniano que mandó el balón directamente a las manos de Ryan

Los de Luís Castro quieren salir al contragolpe tras robar en campo propio y cierran líneas en defensa. A los de Míchel no les queda otra que buscar los disparos lejanos

Tunde se atrevió desde la esquina derecha del área pero el disparo no incomodó a Gazzaniga

Perdió el esférico ante Echeverri y optó por agarrar al argentino cuando se marchaba hacia la portería de Ryan. El árbitro dijo que no fue suficiente para señalar la falta

Centró Toljan desde la derecha para que Tunde peinara en el primer palo, buscando la entrada de Carlos Espí en el segundo. Poco le faltó al delantero para cazar el envío

El envío no fue del todo ortodoxo y el remate de Iván Romero se marchó muy desviado

Entran las asistencias médicas y calienta Morales. Parece que se ha hecho daño en la zona de los isquiotibiales

Se internó por la derecha Cortés y buscó un centro que acabó yendo hacia portería, donde el guardameta del Girona tuvo que tirar de reflejos

Centro desde la derecha de Hugo Ricón para un Tsygankov que entraba solo en el área. Un mal control le impedió armar el tiro

En ataque, el Girona se posiciona sobre un 3-4-3 con Lemar como hombre libre, mientras que el Levante defiende sobre un 5-3-2 con Iván Romero y Espí presionando la salida de balón

En un forcejeo con Paco Cortés, acabó impactando con el brazo en el rostro del rival

Jugada elaborada de los rojiblancos que acaba con un disparo desviado de Fran beltrán. Buen intento del Girona que busca el hueco en una defensa muy cerrada

Iván Romero le puso un balón llovido en profundidad a Moreno para que este, desde el interior del área, realizase una volea que no encontró portería por muy poco

LaLiga entra en una recta final con once jornadas por disputarse, y los 40 puntos de una teórica permanencia empiezan a ser marcados en rojo por muchos equipos. La jornada 27 del campeonato de Primera división trae un Levante - Girona en el Ciutat de Valencia que tiene aroma a partido decisivo.

El conjunto granota, penúltimo clasificado, quiere una segunda victoria consecutiva para buscar salir de la zona roja, intentando no volver el próximo año a Segunda división. Por delante tendrá al cuadro gerundense que, tras un gran inicio de año, comienza a obtener resultados irregulares, no teniendo aún encaminada la permanencia. Un duelo vital que puede marcar el rumbo de las últimas 10 jornadas de competición.

Así llega el Levante UD

El Levante de Luís Castro no ha sabido acomodarse en Primera división tras el ascenso. El conjunto granota marcha penúltimo con 21 puntos, conseguidos tras 5 victorias, 6 empates y 15 derrotas.

Curiosamente, su mala situación no tiene que ver con la falta de gol, llevan 28 tantos, más que varios equipos en zona de permanencia, si no viene de la fragilidad defensiva a la hora de concederlos. El equipo valenciano ha encajado 44 tantos, siendo el equipo más goleado de la competición. Un serio problema a resolver por el entrenador luso.

En sus últimos 10 enfrentamientos han dejado la portería a cero en 3 ocasiones. Así obtuvieron su última victoria, ante el Deportivo Alavés por 2 a 0 en la pasada jornada. Antes de ello, el equipo acumulaba cuatro derrotas consecutivas. Mucho tiene que cambiar en Orriols para ser un serio candidato a la permanencia, donde una victoria en la tarde de hoy haría mucho más fácil el camino.

Así llega el Girona FC

Por su parte, el conjunto de Míchel vive más cómodo, pero sin la confianza para poder estar tranquilos. Con 30 puntos, la salvación aún se ve muy lejana, más si tenemos en cuenta sus últimos resultados. Una sola victoria, de prestigio ante el Barcelona, en sus últimos cinco duelos trae consigo una intranquilidad palpable en Montilivi, a pesar de la posición en la tabla.

El conjunto rojiblanco viaja a la Comunidad Valenciana tras ser derrotado 1 a 2 por el Celta en casa, durante la anterior jornada, donde vieron como le remontaban en una segunda parte donde fueron muy inferiores a los celestes.

Las salidas no se les han dado del todo bien a Míchel esta temporada. El Girona tan solo ha obtenido 3 victorias en 13 desplazamientos, sumando 14 puntos en total, dos menos que siendo local. Ante un Levante en ascenso emocional, deberán hacer muy bien los deberes si quieren volver a Cataluña con una victoria.