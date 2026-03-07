El Celta se frota las manos con Douvikas que le puede dejar más dinero: "Creo en él"

El que fuera delantero del club gallego ha explotado esta temporada en el Como 1907, consolidándose como uno de los máximos goleadores de la Serie A. Una situación que hace que esté en la agenda de los grandes clubes del fútbol transalpino. El RC Celta se quedó con un 10 por ciento de una futura plusvalía

El RC Celta está muy pendiente de la situación de su ex futbolista Anastasios Douvikas, ya que el delantero le puede dejar aún una buena cantidad de dinero en el club gallego. Un efectivo que puede llegar durante el próximo mercado de fichajes de verano debido a la explosión que ha tenido el griego en el Como 1907 en donde se ha convertido en uno de los mejores goleadores de toda la Serie A. Un rendimiento que hace que lo vinculen a los grandes clubes de Italia tal y como asegura su compatriota y ex del Inter, Grigoris Georgatos.

La explosión de Douvikas, ex del RC Celta, en el Como 1907

Anastasios Douvikas, ex del RC Celta, se ha convertido en uno de los mejores delanteros de todo el fútbol italiano. A sus 26 años, el griego está en el mejor momento de su carrera deportiva ya que ha marcado 12 goles y ha dado 2 asistencias en los 32 partidos que ha disputado en esta temporada.

Dicho rendimiento ha hecho que el delantero del Como 1907, que le ha arrebatado la titularidad a Álvaro Morata, está siendo seguido por los grandes equipos de Italia aunque es cierto que tiene contrato con su actual club hasta el 30 de junio de 2029.

Uno de sus compatriotas, Grigoris Georgatos, ex futbolista del Inter, ve a su compatriota capaz de rendir en un club del máximo nivel en Italia. "Me gusta mucho lo que está mostrando este año. Está claro que jugar en el Como es una cosa y subir todavía más el listón es otra. Sin duda ha evolucionado desde que salió de Grecia. Le ayuda que el Como juegue así. Fàbregas al inicio de temporada prefería a Morata, y ahora le ha pasado por delante. Tasos ha sido muy hábil para ganarse sitio; le veo una gran sintonía con sus compañeros y con Nico Paz en particular. Para un eventual salto a un equipo como el Inter, la Juventus o el AC Milan, veremos si es capaz, llegado el caso, de mantener este nivel. Yo creo en él", ha dicho en una entrevista en TuttoMercatoWeb.

El RC Celta mantiene un 10 por ciento de la plusvalía de un futuro traspaso de Douvikas

El RC Celta está muy atento a lo que pueda suceder con Douvikas en el próximo mercado de fichajes de verano.

El club gallego traspasó en el mercado invernal de 2025 al griego al Como 1097 por unos 14 millones de euros, pero la dirección deportiva liderada por Marco Garcés se guardó un 10 por ciento de la plusvalía de un futuro traspaso de Douvikas.

Esto quiere decir que en caso de que alguien pague más de 14 millones de euros al Como 1907 por Douvikas el RC Celta recibirá dinero.