Arbeloa, entre el 'palo' y el elogio a Arda Güler: "No sé si ha habido un entrenador que le ha puesto más que yo"

El entrenador del Real Madrid habló tras el partido de la reacción de Arda Güler, que se marchó visiblemente enfadado tras ser sustituido

El Real Madrid, con más surte que fútbol, sumó tres puntos vitales en Balaidos para meter presión al Barcelona y agarrarse a la lucha por el título de LaLiga. Arbeloa llegaba al duelo señalado y, a pesar de la victoria, el foco sigue estando sobre él. El entrenador asume siempre la culpa de los resultados negativos, pero hoy debe asumir algo más que ello ya que empiezan a gestarse los primeros gestos de descontento con sus decisiones. El primero en hacerlo ha sido Arda Güler, que fue el primer jugador sustituido por el entrenador español. El turco se retiró incrédulo y visiblemente cabreado, algo a lo que Arbeloa ha respondido con una frase que hila muy fino entre un 'palo' y un halago al futbolista.

El cambio de Arda Güler, la reacción del futbolista y la respuesta de Arbeloa

"No sé si hay algún entrenador que haya puesto más a Güler que yo. Creo que no. Estoy muy contento por cómo trabaja y a seguir así mucho más tiempo. He confiado en él desde que he llegado. He metido a Palacios porque está más acostumbrado a hacer la tarea que estaba haciendo Güler hoy. Ha ganado el Madrid, hemos ganado todos".

Importancia de la victoria del Real Madrid ante el Celta de Vigo

"Es una victoria muy importante porque encaras de otra forma el partido del miércoles que es durísimo. Esto es el Real Madrid: pelear, creer, luchar... Ojalá sea un punto de inflexión. Quedan muchos puntos y todos los partidos son muy complicados porque todos los equipos tienen sus objetivos y el partido de hoy tiene mucho mérito. Estoy muy feliz sobre todo por la gente que ha querido venir y estos son los momentos en los que se ven los jugadores del Real Madrid".

Partido de Thiago y de Mendy frente al Celta de Vigo

"Hay que darle mucho valor a lo que ha hecho Thiago Pitarch hoy. Ha hecho un gran partido y también Manuel Ángel, César Palacios y Gonzalo. Tenemos una cantera a la que tenemos que darle mucho valor. Aquí juegan los mejores pero también tenemos a chicos muy buenos. Por otro lado, Ferland viene de muchos meses sin competir. No era el escenario ideal pero ha sido necesario que jugara los 90 minutos y estoy muy feliz por él por como trabaja y por como entrena. Necesitamos jugadores así, que sepan esperar su oportunidad".