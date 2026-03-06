Celta de Vigo - Real Madrid: horario, canal y dónde ver hoy en TV la jornada 27 de LaLiga

El Celta de Vigo recibe al Real Madrid en Balaídos en un duelo correspondiente a la jornada 27 de LaLiga EA Sports que enfrenta a un equipo asentado en puestos europeos con el segundo clasificado del campeonato, en un choque marcado por las aspiraciones continentales de ambos y el peso de las estadísticas recientes

El conjunto gallego afronta la cita desde la sexta posición con 37 puntos tras 26 jornadas, en una temporada en la que ha sabido mantenerse en la zona alta pese a ciertos altibajos recientes. Enfrente estará un Real Madrid que suma 60 puntos y que, pese a su última derrota, ante el Getafe, continúa siendo uno de los equipos más sólidos del campeonato. Balaídos pondrá a prueba la ambición europea del Celta y la capacidad de reacción de un Madrid que no quiere dejar escapar más margen.

El Celta de Vigo con la intención de consolidar la plaza europea

El equipo dirigido por Claudio Giráldez llega con una grandísima racha de resultados con 4 victorias consecutivas entre liga y Europa. Su última victoria a domicilio ante el Girona por 1-2, ha reforzado su posición en la tabla, alejándose hasta 4 puntos del RCD Espanyol. Con 40 puntos, el Celta sabe que mantener la sexta plaza pasa por hacerse fuerte en casa. En el Abanca Balaídos, el conjunto vigués ha hecho gala de una gran personalidad, consolidándose como un equipo sólido que compite con regularidad ante su afición. El principal desafío para los celestes será aprovechar el bache que atraviesa el Real Madrid para romper una racha histórica adversa en su propio feudo. Y es que, para encontrar la última victoria liguera del Celta ante el cuadro blanco en casa, hay que remontarse a mayo de 2014, cuando los gallegos se impusieron por 2-0.

El Real Madrid en busca de recuperar el liderato

El conjunto blanco llega segundo con 60 puntos y con una pésima dinámica reciente de dos derrotas y tres victorias en los últimos cinco partidos, aunque viene de caer 0-1 frente al Getafe, el equipo blanco sigue siendo uno de los dos equipos que menos ha perdido en la competición, con solo cuatro derrotas en 26 jornadas y dos de ellas en las últimas dos jornadas. Su fortaleza principal reside en el ataque, aunque el conjunto blanco llega mermado por la sensible baja por lesión de Kylian Mbappé. El astro francés, que lidera la tabla de goleadores con 23 tantos, no podrá estar en Balaídos, lo que obliga a que el peso de los goles recaiga sobre Vinícius Jr. El brasileño, que suma 9 dianas en lo que va de curso, asume ahora el rol de principal referente ofensivo para desbordar a la defensa gallega. Además, el rendimiento del equipo a domicilio está siendo notable, con cifras que lo sitúan como uno de los mejores visitantes de la categoría.

Celta de Vigo - Real Madrid: fecha y horario del partido de la jornada 27 de LaLiga EA Sports

El partido correspondiente a la jornada 27 de LaLiga EA Sports entre RC Celta y Real Madrid que se disputará en el Estadio Abanca Balaídos está programado para el viernes 6 de marzo de 2026, con inicio previsto a las 21:00 horas.

¿Dónde ver en directo el RC Celta - Real Madrid?

El Celta de Vigo - Real Madrid será ofrecido a través de M+ LALIGA (M54 O110), M+ LALIGA HDR (M440 O111), LaLiga TV Bar y M+LALIGA 2 (M57 O112) que cuentan con los derechos de los encuentros de LaLiga EA Sports. Para acceder a esta emisión será necesario disponer de una suscripción activa a la plataforma de contenidos deportivos correspondiente.

Celta No Iniciado - R. Madrid

¿Cómo seguir online el RC Celta - Real Madrid, encuentro de la jornada 27 de LaLiga?

Además de poder visualizarlo bajo suscripción, tienes la posibilidad de seguir el Celta de Vigo - Real Madrid de manera online en el directo que ofrece ESTADIO Deportivo, a través de nuestra web, merced a un minuto a minuto con todos los detalles de lo que acontezca sobre el césped del Abanca Balaídos. Una vez finalice el encuentro, la cobertura de ESTADIO Deportivo continúa con la crónica del duelo, las declaraciones de los protagonistas en zona mixta y las posibles acciones polémicas.