Míchel y la desafortunada lesión de Bryan Gil: "Se ha resbalado hoy y se ha hecho daño en la rodilla, le van a hacer pruebas"

El técnico del Girona advierte de un partido "complicado" contra el Levante para el que siguen teniendo numerosas bajas, a la que ha unido Bryan Gil a última hora

Míchel, técnico del Girona, ha pasado por rueda de prensa para analizar cómo llegan sus jugadores al choque de este sábado frente al Levante. "Álex Moreno está muy justo para llegar al partido y necesita un poco más de tiempo. Siguen de baja Van de Beek, Portu, Ter Stegen, Juan Carlos y Stuani. Es verdad que Van de Beek ha hecho cosas en el terreno de juego, pero aún está lejos de participar con el equipo. Será baja Bryan Gil, que se ha resbalado en el entrenamiento de hoy y se ha hecho daño en la rodilla. Le han de hacer pruebas y está descartado. Mala suerte porque ha sido un resbalón y nada más. El resto todos bien y preparados para mañana", ha explicado.

El Levante, rival de la jornada

"Será complicado. En esta categoría todos están para luchar cada partido y necesitas tu mejor versión siempre. No hay similitud con el Oviedo, sino con todos los equipos. Necesito que el equipo esté concentrado, mire hacia delante y los jugadores sean capaces de jugar en campo rival. Debemos ser capaces de dominar el balón y defender bien los espacios porque hacen muchos pases a la espalda. Tienen mucha profundidad. Partido de máxima necesidad porque estamos lejos de donde queremos llegar, que es seguir en Primera. El reto es complicado para todos. Hay muchos equipos ahí metidos y debemos ser capaces de sumar para estar más cerca de nuestro objetivo".

Partido clave para marcar distancia con el descenso

"Para mí todos los equipos necesitan llegar a una puntuación. Nos tenemos que mirar a nosotros mismos, no hay partidos de clasificación. El Levante no es un rival directo nuestro, es de nuestra Liga. Como todos. Necesitamos llegar a los puntos para alcanzar la permanencia".

Se espera mucha lluvia

"El campo estará bien, que para nosotros es lo más importante. La lluvia es buena si no hace mucho viento. Con viento son los partidos que menos me gustan. Con lluvia sí me gusta jugar. Es buen horario. El campo estará más rápido pero es bueno para nuestra manera de jugar. Es algo anecdótico lo de la lluvia".

La derrota 0-4 de la ida

"No hay sensación de revancha. En ese partido pasaron muchas cosas y hace mucho tiempo de aquello. Es un partido más. Ahora queremos ganar porque necesitamos los puntos, nada más. El partido de la primera vuelta no lo he vuelto a ver porque hay muchas diferencias en los dos equipos. Nuestra situación, por ejemplo, es diferente. No tiene nada que ver. En este partido me he fijado en los últimos encuentros que ha jugado el Levante, no en el nuestro de la primera vuelta".

Cómo ve al equipo

"Siempre tengo en la cabeza la manera de ganar. Si damos la mejor versión podemos hacerlo. Pero en todos los encuentros pienso lo mismo. Analizamos al rival y cómo le podemos hacer daño. Hemos de mejorar porque en este 2026 hemos hecho muchas cosas bien en defensa hasta el partido contra el Barça. En los dos últimos partidos hemos perdido un poco de fortaleza. Hemos recibido cuatro goles y en todos hemos podido hacer mejor las cosas. Es un toque de atención para nosotros. Ganar al Barça estuvo muy bien, pero después hay que seguir con la misma mentalidad defensiva. He dicho a los jugadores que hemos de entender el juego como antes del Barça, con una mentalidad de que todos hemos de ganar duelos, defender la espalda y hacer mejor la presión. Es importante que nos vaya la vida en cada jugada en el aspecto defensivo".

La igualdad de LaLiga

"Imagino cualquier cosa, de verdad. Para mí no hay equipos que no tengan recursos para ganar cualquier partido en esta categoría. He visto mucha igualdad y por eso pienso que hemos de seguir con la mentalidad de necesidad y de luchar cada punto. Ni sé si necesitaremos más de 42 puntos, pero sí es una cifra que dará tranquilidad. No estoy seguro, claro que no, pero no todo el mundo puede ganar. Por eso pienso en los 42 puntos. No me sorprende ningún resultado que pase en LaLiga, ni que pierdan los grandes. Nosotros hemos de mirar nuestro camino y ha sido muy bueno este 2026, pero hemos de mejorar en defensa".