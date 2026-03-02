Míchel enciende las alarmas en el Girona tras la primera derrota de 2026 en Montilivi

El técnico del Girona se marchó orgulloso del trabajo de los suyos pero preocupado por la nueva situación del equipo en la tabla

De poder soñar con Europa, en caso de haberle ganado al Celta, a volver a mirar de reojo los puestos de descenso. Están a seis puntos del Mallorca y encaramados en la duodécima plaza, pero Míchel no se fía, porque este año la permanencia tiene pinta de que se va a vender más cara que nunca.

Y ese fue el pensamiento que el entrenador del Girona ofreció en la rueda de prensa posterior al partido tras la derrota de este domingo contra el Celta de Vigo (1-2). Se fue orgulloso de que su equipo hizo "un partidazo" y estuvo "mejor que el rival en todas las fases del juego".

Se ha mostrado "tranquilo" por la buena dinámica y el buen partido, pero ha reconocido que el Girona ha dejado "escapar" la victoria con los "errores" que han significado los dos goles visitantes. "Hemos tenido muchas ocasiones. Hemos podido hacer dos, tres, cuatro goles. Hemos hecho muchas cosas bien para ganar, pero dos detalles nos han llevado a una derrota", ha añadido el técnico rojiblanco.

En este sentido ha lamentado que el primer gol, de Ferran Jutglà, ha sido "un golazo" y el segundo, un autogol de Vitor Reis, una jugada en la que han hecho "muchas cosas mal" culminada con "una desgracia". Míchel ha añadido que no está "preocupado" por una posible falta de acierto o efectividad porque el equipo ha ganado "agresividad" de cara a la portería rival y ha acabado con 15 remates y siete remates a portería.

Eso sí, ha encendido las alarmas de Montilivi para que nadie se relaje y se vean ya salvados. Porque hace muy poco estaban en la zona roja de la claisificación: "No sé si la gente piensa que estamos en una situación tranquila, pero yo pienso lo contrario. Es una situación complicada y tenemos que trabajar cada día para llegar a los 42 puntos".

Fran Beltrán: "Nos ha faltado un poco más en el último tercio"

El centrocampista del Girona Fran Beltrán admitió este domingo, después de la derrota ante el Celta (1-2), que les "ha faltado un poquito más en el último tercio" del campo.

"Tenemos que trabajar en ello, pero veo un equipo que tiene ganas e ilusión y que quiere", destacó en los micrófonos de Movistar LaLiga, tras un encuentro entre dos equipos con estilos "muy bonitos de ver" que fue a por el partido "desde el primer momento".

"Han podido marcar más y nosotros también. Al final ha caído de su lado. No queda otra que seguir trabajando", aseguró el mediocentro antes de añadir que ahora hay que olvidar esta derrota y mirar al siguiente partido.

Beltrán, fichado este invierno procedente del propio Celta, también reconoció que fue una noche "especial" y que siempre le deseará "lo mejor" al equipo gallego porque ha sido su "segunda casa".