Así queda la clasificación de LaLiga EA Sports tras la victoria del Celta y la derrota de Osasuna en la jornada 26 de la liga española

La jornada 26 dejó emociones fuertes, decisiones arbitrales determinantes y equipos que comienzan a definir su destino en el tramo decisivo de la temporada

La vigesimosexta fecha del campeonato español dejó partidos intensos, polémicas y movimientos clave en la clasificación. Desde el agónico empate en el Martínez Valero hasta la remontada en Montilivi, la jornada confirmó que la lucha por Europa y la pelea por el descenso siguen más abiertas que nunca.

Reparto de golpes entre Elche CF y RCD Espanyol

El duelo en el Martínez Valero enfrentaba a dos equipos necesitados de victorias. El Espanyol golpeó primero tras una rápida transición culminada por Kike García, aprovechando un error en salida del conjunto ilicitano. Pese al tanto tempranero, el Elche mantuvo la posesión y buscó el empate con insistencia.

La igualada llegó antes del descanso en una acción embarullada dentro del área. Sin embargo, en la segunda mitad, los catalanes volvieron a adelantarse con un potente disparo lejano de Carlos Romero que sorprendió a la defensa local.

Cuando el partido parecía decidido, la polémica tomó protagonismo con la activación del protocolo por un presunto caso de racismo que deberá analizar LaLiga. Ya en el tiempo añadido, un penalti por mano permitió a Rafa Mir firmar el 2-2 definitivo. El Espanyol terminó con diez jugadores y resistió como pudo en una prolongación interminable. El empate sabe a poco para ambos.

El Valencia CF toma aire ante CA Osasuna

En Mestalla, el Valencia logró un triunfo vital por 1-0 en un encuentro marcado por la intensidad y la escasez de ocasiones claras. Durante la primera mitad, el choque fue muy físico, con Sadiq generando peligro constante y Víctor Muñoz intentando desequilibrar para los navarros.

El momento decisivo llegó en la segunda parte, cuando Sadiq forzó un penalti tras una gran acción individual. Ramazani transformó la pena máxima en dos tiempos, después de que el lanzamiento inicial se repitiera.

Osasuna buscó el empate en los minutos finales, pero Budimir apenas pudo intervenir con claridad. Con estos tres puntos, el Valencia se distancia de la zona roja y gana confianza en la recta final del campeonato.

Empate eléctrico en el derbi sevillano

El Sevilla FC rescató un empate tras ir perdiendo 2-0 frente al Real Betis en un derbi lleno de alternativas. Los verdiblancos se adelantaron antes del descanso, pero la reacción nervionense en la segunda mitad fue contundente.

Alexis Sánchez e Isaac Romero equilibraron el marcador en un tramo final en el que cualquiera pudo llevarse la victoria. El resultado deja sensaciones encontradas, aunque el impulso anímico favorece al Sevilla tras su notable reacción.

El Celta de Vigo consolida su plaza europea

En Montilivi, el Celta remontó ante el Girona FC (1-2) y firmó su cuarta victoria consecutiva. Vanat adelantó a los locales tras un córner, pero Ferran Jutglà empató tras una precisa asistencia a la espalda de la defensa.

El tanto decisivo llegó en el minuto 70 con un autogol de Vitor Reis tras un centro peligroso. Girona lo intentó hasta el final, pero la falta de acierto condenó a los de Míchel.

El Celta afianza la sexta posición y se acerca a los puestos más ambiciosos, mientras que el Girona mira con preocupación tanto hacia Europa como hacia la zona baja.

Así queda la clasificación de LaLiga EA Sports tras la jornada 26