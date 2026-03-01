La portada de ESTADIO Deportivo para el lunes 2 de marzo de 2026

Real Betis y Sevilla FC empatan en un cambiante derbi sevillano en el que el equipo verdiblanco se puso por delante por 2-0 y el blanquirrojo pudo igualar en la segunda parte. Por otro lado, Qatar suspende las actividades deportivos y deja en el aire la disputa de la Finalíssima entre España y Argentina que se tenía que jugar este mes de marzo

La portada de ESTADIO Deportivo para este lunes 2 de marzo.Lince Photos

La portada de ESTADIO Deportivo para este lunes 2 de marzo.

Real Betis y Sevilla FC empatan en un partido que comenzó ganando el equipo verdiblanco por 2-0 gracias a los goles de Antony y Álvaro Fidalgo en la primera parte, pero que fueron neutralizados por los tantos de Alexis Sánchez e Isaac Romero en el segundo tiempo

Queda en el aire

Qatar, país en donde la Selección Española tenía que disputar la Finalíssima contra Argentina el próximo 27 de marzo, ha suspendido de momento todas las actividades deportivas debido a la guerra de Israel y Estados Unidos contra Irán.

El Celta, a por más

El equipo que entrena Claudio Giráldez consigue una importante victoria contra el Girona FC por 1-2 y se consolida en la sexta posición de la clasificación.

Paso adelante

El Valencia CF le gana por 1-0 a CA Osasuna gracias a un penalti marcado por Ramazani y se aleja de los puestos de descenso a Segunda división.