Los sorteos de Champions y Europa League, la pelea por el descenso, el fichaje del Sevilla... Así vienen las portadas

Los equipos españoles en liza en competiciones europeas ya conocen tanto a sus rivales en octavos como sus hipotéticos caminos hacia una final, siendo el Real Madrid quien lo tiene más complicado a priori

Las portadas de la prensa deportiva de este sábado 28 de febrero se hacen eco de los sorteos de la Champions y la Europa League, con desigual suerte para los equipos españoles. Así, el camino más duro en la máxima competición continental será para un Real Madrid que repetirá en octavos ante el Manchester City lo que ya es otro clásico en la Liga de Campeones. Mientras tanto, el Barcelona evitó el cruce con el PSG y se medirá al Newcastle y el Atlético de Madrid también esquivó al Liverpool para jugarse el pase con el Tottenham.

Sin Clásico Real Madrid - Barcelona hasta la final

El sorteo en la sede de la UEFA en Nyon (Suiza), con la mano inocente del croata Ivan Rakitic, exjugador del Sevilla y del Barcelona, con el que ganó la Champions 2015, deparó ese triple duelo entre LaLiga y la Premier League, más la repetición de la final del Mundial de Clubes de 2025, con el duelo PSG-Chelsea, resuelto del lado inglés en Nueva York.

También confirmó que no podrá haber un cruce Real Madrid-Barça ni un derbi madrileño hasta la final, el 30 de agosto en el Puskas Arena de Budapest, aunque sí puede haber un duelo de cuartos entre azulgranas y rojiblancos. Los blancos van por la parte plata del cuadro, como la define la UEFA, y el Barça y el Atlético por la azul.

Satisfacción en el Real Betis

Por su parte, en la Europa League también salió contento con un Real Betis que se medirá en octavos al Panathinaikos griego dirigido por el español Rafa Benítez con el factor campo a favor, mientras que el Celta de Vigo, con la ida en casa, tendrá como rival al Olympique de Lyon de Endrick, el delantero brasileño cedido por el Real Madrid.

En caso de pasar a cuartos, el Betis se enfrentaría contra el ganador del Ferencvaros húngaro y el Braga portugués y el Celta, del Genk belga y el Friburgo alemán, quedando por el otro lado del cuadro el resto de grandes favoritos. En este caso los duelos son Stuttgart-Oporto, Nottingham Forest-Midtjylland, Bolonia-Roma y Lille-Aston Villa.

Se calienta la batalla por la permanencia

Pero también LaLiga centra la atención de los medios deportivos nacionales, pues ya está en marcha la 26ª jornada, que arrancó este pasado viernes con la victoria por 2-0 del Levante sobre el Deportivo Alavés. Un doblete en los últimos minutos del delantero granota Carlos Espí impulsó a su equipo hacia la victoria en el Ciutat de València, colocándose a cuatro puntos de la salvación, mientras que los babazorros siguen a tres del descenso.

El reto de Patrick Mercado en el Sevilla

En clave hispalense, además, el gran nombre propio es el de Patrik Mercado, quien ya ha sido anunciado como nuevo fichaje del Sevilla FC, afirmando que "es un sueño" y que "está feliz" por dar el salto a Europa. El joven centrocampista ecuatoriano ha señalado que va a seguir trabajando para ser mejor futbolista.