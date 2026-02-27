Un nervioso Ivan Rakitic libera de consecuencias al Sevilla FC en el sorteo de la UEFA Champions League

El excentrocampista croata fue el encargado de dirimir los emparejamientos de los octavos de final de la Champions, algo de lo que a su vez dependían varios horarios de las jornadas 27 y 28 en LaLiga EA Sports

En el mediodía de este viernes se ha celebrado en la sede de la UEFA en Nyon (Suiza) el sorteo de los octavos de final de la Champions League, que ha contado con Ivan Rakitic como 'mano inocente' encargada de ir sacando las bolas de los distintos bombos habilitados para dibujar el que será el cuadro de eliminatorias hasta la gran final del próximo 30 de mayo en Budapest (Hungría). Además de los equipos en liza, el Sevilla FC también estaba muy pendiente de las de las extracciones del futbolista croata, ya que del oponente que sacase para el FC Barcelona dependía que se tuviese que cambiar o no el horario del encuentro entre sus dos equipos, culés y nervionenses, en la jornada 28 de LaLiga EA Sports.

El Barcelona - Sevilla se queda tal y como estaba

Finalmente, no hay cambios y todo sigue según lo anunciado hace unos días por el ente nacional presidido por Javier Tebas: el partido entre el FC Barcelona y el Sevilla FC que se celebrará en el estadio Spotify Camp Nou se mantiene para el domingo 15 de marzo a las 16:15 horas, fecha que coincide con las elecciones a la presidencia del club azulgrana.

La UEFA ha confirmado en la tarde de este viernes los horarios para el doble duelo ante el Newcastle United inglés y el Barça disputará el partido de ida de los octavos de final de la Champions el martes 10 de marzo a las 21:00 horas en Saint James' Park, mientras que la vuelta será el miércoles 18-M a las 18:45 horas, tres días después del encuentro liguero contra los blanquirrojos.

Rakitic, 'mano inocente' de la UEFA, perjudica al Real Madrid y arrastra al RC Celta

La imagen más curiosa de este sorteo de la Champions fue la de los apuros de Rakitic para abrir una de las bolas, en concreto, la que acabó emparejando (por quinto año consecutivo) al Real Madrid y al Manchester City (la otra opción era el Sporting de Portugal). Además, de este modo sí provocó un cambio en los horarios de la jornada 27 de LaLiga. Los blancos adelantarán al viernes 6 de marzo el choque contra el RC Celta en Balaídos, a pesar de que no recibe al cuadro inglés hasta el miércoles 11 (cinco días después) en el Santiago Bernabéu.

El cambio del Real Madrid no afecta al Sevilla FC, que recibe al Rayo Vallecano el domingo 8. El Barça visitará el sábado 7 al Athletic Club de Bilbao a las 21:00 horas y el Atlético de Madrid - Real Sociedad en el Metropolitano se mantiene a las 18:30 horas del sábado 7 de marzo, aunque el equipo de Diego Pablo Simeone tiene que recibir en el fortín rojiblanco al Tottenham Hotspur el martes 10-M en el duelo de ida de los octavos de final de la máxima competición continental.

Así quedan definitivamente los horarios de la jornada 27 en LaLiga EA Sports

Viernes 6 de marzo

21:00 horas. RC Celta - Real Madrid

Sábado 7 de marzo

14:00 horas. CA Osasuna - RCD Mallorca

16:15 horas. Levante UD - Girona FC

18:30 horas. Atlético de Madrid - Real Sociedad

21:00 horas. Athletic Club - FC Barcelona

Domingo 8 de marzo

14:00 horas. Villarreal CF - Elche CF

16:15 horas. Getafe CF - Real Betis

18:30 horas. Sevilla FC - Rayo Vallecano

21:00 horas. Valencia CF - Deportivo Alavés

Lunes 9 de marzo