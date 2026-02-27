El vestuario del Sevilla FC remarca una unánime opinión sobre el carácter de Matías Almeyda: "Todos pensamos lo mismo"

De veteranos a nóveles, desde canteranos hasta jugadores recién fichados, todos los futbolistas nervionenses defienden a capa y espada al entrenador argentino y consideran injusta la sanción de siete partidos que le impedirá estar en El Gran Derbi de este domingo

El siempre pasional Matías Almeyda cumplirá este domingo, en El Gran Derbi que enfrentará al Real Betis y al Sevilla FC en el Estadio de La Cartuja de Sevilla, el segundo de los siete encuentros de desproporcionada sanción que le impuso el Comité de Disciplina y que fueron ratificados por el Comité de Apelación después de que el técnico argentino fuese expulsado ante el Deportivo Alavés, perdiendo totalmente los papeles tras ver cómo le mostraban una tarjeta roja bastante injusta.

Lo especial de este encuentro ante el eterno rival ha permitido escuchar a muchos de sus futbolistas a lo largo de la semana y todos han remarcado una opinión unánime sobre el 'Pelado', su fuerte carácter y su defensa a ultranza del equipo o el club nervionense. Desde César Azpilicueta a Isaac Romero, pasando por Neal Maupay, Lucien Agoumé o Chidera Ejuke. Todos están con Almeyda y destacan que ese fuerte carácter le está haciendo mucho bien al Sevilla FC.

César Azpilicueta, en DAZN

"Nosotros lo que podemos hablar es del trabajo que él hace en el día a día. Luego (su expulsión y su posterior sanción) son circunstancias que se nos escapan. Vemos lo que da en cada día. La verdad es que, desde la primera conversación que tuve personalmente con él, vi a una persona muy sincera, con muchas ganas de demostrar y de darle valor a este club".

"Yo es eso lo que le veo en él día a día. Defiende a los jugadores, defiende al club en todo tipo de situaciones y, bueno, también nosotros mismos nos hemos equivocado y él siempre ha estado detrás apoyando. Sabemos que esto es un camino muy largo, que tenemos la intención de progresar como grupo y, sinceramente, creo que podemos dar mucho más", ha manifestado sobre Matías Almeyda el veterano defensor César Azpilicueta.

Neal Maupay, en El Chiringuito

"Yo hablé con Matías y me habló de la historia del club, de los aficionados y de todo. Yo le dije a Matías que no se preocupara, que quería venir aquí y estoy muy contento. Matías es muy cercano a los jugadores y me gusta mucho eso, porque me da confianza. Hemos tenido poco tiempo para trabajar porque yo llegué aquí hace tres o cuatro semanas antes y jugué ya tres o cuatro partidos; pero estoy contento con él y pienso que vamos a progresar".

"Es muy difícil para nosotros estar tantos partidos sin Matías, porque es muy importante para el equipo. Él da todo lo que tiene entrenando y en los partidos. Personalmente, no pienso que esa sanción de siete partidos sea algo normal. Es.. un poco... de más (demasiado); pero ya no podemos hacer nada con eso. Lo único que podemos hacer es ir al campo (del Real Betis, el domingo) e intentar ganar el partido, por él y por todo el club", ha opinado Neal Maupay, el recién llegado delantero francés.

Chidera Ejuke, en Muchodeporte

"Nosotros intentamos mantenernos unidos como equipo, aunque es una situación que no disfrutamos. No es algo que nos guste. Tratamos de estar juntos incluso si él no está en el banquillo directamente. Aun así, sigue dándonos información y ayudándonos junto con los otros entrenadores", explicó el extremo nigeriano Chidera Ejuke, quien regateó a la hora de hablar de los arbitrajes: "No quiero hablar sobre el arbitraje. Ése no es nuestro enfoque. Nuestro enfoque está en nuestro juego, en intentar mejorar cada semana y en cuidar los pequeños detalles antes de los partidos".

Lucien Agoumé, en SevillaFC+

"El míster está trabajando como siempre. Le han caído muchos partidos pero nos dice que estemos focalizados. No estará en el banquillo pero nos apoyará en el estadio y está con nosotros durante toda la semana. En el partido tendremos toda la confianza puesta en Javi (Martínez), que lleva con nosotros toda la temporada", ha explicado el mediocentro galo Lucien Agumé, quien ha apelado a la unidad en el vestuario entre jugadores más jovénes y otros con mucha experiencia ante este tipo de obstáculos: "Aprendemos mucho de ellos. El grupo es muy bueno".

Isaac Romero, en rueda de prensa

"Todos pensamos lo mismo, pero bueno, él va a seguir estando ahí para ayudarnos, para aconsejarnos. Ahora, pues la verdad es que no sé dónde se sentará el míster esta semana, pero bueno, esta pasada semana ha estado Javi Martínez, que tiene la ayuda de Matías, y ha salido todo muy bien. Si le toca estar otra vez en el derbi -el Sevilla FC aún esperaba en ese momento el fallo del Comité de Apelación-, pues confiaremos todos en él y le ayudaremos todos".