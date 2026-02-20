Javi Martínez, el asistente "más frío, ordenado y metódico" de Matías Almeyda

Salvo que el Sevilla consiga rebajar la sanción de Almeyda, el argentino no volverá al banquillo nervionense en dos meses, siendo ahora la figura de su ayudante la que salga a relucir

Matías Almeyda no se sentará en el banquillo del Sevilla Fútbol Club durante los siete próximos partidos tras conocerse su sanción tras ser expulsado el pasado fin de semana frente al Alavés. El club de Nervión ya ha recurrido a Apelación dicha sanción buscando una rebaja de partidos y éste debería pronunciarse en el día de hoy. En caso de que tampoco atiendan a las alegaciones del Sevilla, los servicios jurídicos nervionenses tienen previsto recurrir hasta el TAD, con el mismo objetivo o bien para solicitar la suspensión cautelar.

Sea como fuere, lo que parece bastante improbable por no decir imposible es que Matías Almeyda vaya a estar en la banda del Coliseum de Getafe este domingo a las 14:00 horas, por lo que será su asistente, Javi Martínez, el encargado de dirigir al equipo desde el banquillo visitante hasta el regreso del 'Pelado'.

Javi Martínez será el sustituto de Almeyda

Muchos se preguntan por qué es Javi Martínez, un hombre de la casa, el recambio de Almeyda y no otro miembro del cuerpo técnico que trajo consigo. La realidad es bastante sencilla y es que de los ayudantes que trajo Matías Almeyda consigo en su equipo de trabajo ninguno tiene el título oficial de entrenador nacional que exige la RFEF para poder dirigir en el fútbol profesional español, según ha desvelado Cope Sevilla, de ahí que el pasado verano se promocionara a Javi Martínez como segundo técnico del argentino para poder tener margen de maniobra ante una posible sanción de Almeyda, como por ejemplo ha ocurrido ya antes cuando fue expulsado en el Santiago Bernabéu y el partido posterior ante el Levante.

Por tanto, Javi Martínez es el único de los ayudantes de Almeyda que cuenta con la titulación exigida por la RFEF para poder dirigir en Primera división y ahora lo hará durante dos meses si no hay rebaja en la sanción de Almeyda.

¿Quién es Javi Martínez?

A sus 37 años, Javi Martínez lleva toda su vida en la cantera del Sevilla. Fue futbolista en sus escalafones inferiores hasta llegar al Sevilla Atlético, del que salió en 2011 para jugar en el Huesca, Zaragoza B, Orihuela, Gimnàstic, L'Hospitalet y Europa antes de colgar las botas en 2016 y comenzar su formación fuera de los terrenos de juego.

Ese mismo verano de 2016 volvía a la Carretera de Utrera para llegar hasta el Sevilla Atlético como segundo de Jesús Galván en la 24/25 para dar el salto al primer equipo el pasado verano. El propio ex entrenador del primer filial hablaba así en Radio Marca sobre el que fue su mano derecha la pasada temporada.

"Es un chico súper preparado, leal y honesto, con un trato exquisito. Creo que sabe llegar al primer entrenador y que no se va a notar la diferencia. A la hora de transmitir al futbolista sabe que tiene talento y conocimiento y eso no le va a faltar", destacaba Galván.

"Javi es más pausado que Matías, no tan vehemente ni tan pasional. No es que no lo viva, pero sabe medirse, es más frío, ordenado y metódico. Pero claro, al final el futbolista mira al que está fuera y muchas veces necesita la figura del primer entrenador para creer más, pero entiende lo que quiere Matías porque Javi para eso es un tío muy listo y sabe perfectamente lo que se tiene que hacer. No ha tenido ningún problema en dirigir porque al final el futbolista cree en los conocimientos y eso le sobra", zanjaba.