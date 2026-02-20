Monchi, citado a declarar en el 'caso Koundé' entre el Barcelona y un intermediario

En el momento del traspaso del central galó al club azulgranada el de San Fernando era director deportivo del Sevilla; desde entonces un agente reclama tres millones de euros al Barça y todo se resolverá en el juicio

Hace apenas unos meses conocíamos que al Barcelona todavía le quedaba por pagar al Sevilla Fútbol Club casi la mitad del fichaje de Jules Koundé, cerrado en el verano de 2022 por 50 millones de euros fijos más otros diez en variables, aunque de momento a las arcas de Nervión tan sólo han llegado 24,5 millones de euros.

La operación de Jules Koundé fue compleja y se alargó durante casi todo el verano de 2022, cerrando ya pasados mediados de agosto en una negociación donde el Sevilla, cuya dirección deportivo entonces dirigía Monchi, se vio prácticamente obligada a llegar a un acuerdo con el Barça ya que fue el destino elegido por el central francés.

Sin embargo, todavía a día de hoy dicha operación está dando que hablar y de hecho ha acabado en los tribunales pero no por que haya un pleito entre Barcelona y Sevilla sino más bien entre el representante Isaac Tutumlu López y el club catalán. Éste asegura que actúo como intermediario en dicha negociación por lo que reclama al Barça una cifra de tres millones de euros, que de momento se niegan a abonar.

De esta forma, en los próximos días se celebrará el juicio para aclarar lo sucedido y según publica El Periódico de Cataluña, Monchi, entonces director deportivo sevillista y ahora presidente del San Fernando 1940, ha sido llamado a declarar junto a otras conocidas figuras de aquel momento como también fue Ronald Koeman. Asegura el diario catalán que el testimonio del técnico neerlandés y del ex director deportivo sevillista serán fundamentales ya que la versión del demandante asegura que se puso en contacto con ambos en 2021 para conseguir llevar a cabo el fichaje de Koundé poniéndose a trabajar en ello desde ese momento.

El juicio arranca el próximo de 10 de marzo

Para ello, Tutumlu ha aportado unos mensajes de WhatsApp donde intenta acreditar las conversaciones con Koeman sobre este asunto así como con Ramón Planes, por entonces director deportivo azulgrana, aunque también defiende que tenía previsto tener una reunión con el propio Monchi.

Según la denuncia, Koeman llegó a decir al supuesto intermediario que el Barça solo podría acometer el traspaso de Koundé con un intercambio de jugadores aunque poco después Planes lo paró todo ya que se empezó a vislumbrar la destitución de Koeman, que llegaría el 28 de octubre de 2021. El próximo 10 de marzo se celebrará un juicio en Barcelona donde el propio Monchi deberá declarar como testigo.