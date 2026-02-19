Juanlu la echa al suelo con los árbitros: "No digo que haya nada en nuestra contra"

El de Montequinto, que se perderá la visita a Getafe y volverá en el derbi, admite que, cuando Galech Apezteguía consultó al VAR nada más empezar contra el Alavés, pensó que lo echaban, lo que ocurrió poco después

"Está siendo una semana jodida, pero bueno, esto pasa rápido; estamos dándolo todo para que el equipo se prepare lo mejor posible para el encuentro ante el Getafe CF", apuntaba este jueves Juanlu Sánchez en el programa de SevillaFC+ 'El Cubo'. Una cita que el canterano de perderá por sanción tras su expulsión a las primeras de cambio contra el Deportivo Alavés, fruto de sendas entradas a Yussi Enríquez, la primera de las cuales ya estuvo cerca de pasar de amarilla a roja.

"He visto la jugada un par de veces. Ahí peco de exceso de motivación, porque voy como un toro en el primer minuto. Siempre se dice que al suelo lo menos posible... Pera era el minuto 1, la gente estaba arriba... Cuando te dicen que va a mirar al VAR, pensé que me iba a expulsar. Si el VAR le pone al árbitro la jugada del impacto y te paran la imagen cuando le estás dando, todo va a parecer roja así", justificaba el carrilero diestro, que se salvó con el plantillazo, pero no luego con un pisotón.

La expulsión del entrenador: "Sigo sin verlo"

Apenas puso paños calientes Juanlu sobre su expulsión, pero sí tiene más dudas con la de Matías Almeyda, aunque hizo un ejercicio, si no de autocrítica, sí de cierta conciliación para que se suavice un poco el ambiente con el colectivo arbitral: "Lo he visto repetido un par de veces, un vídeo incluso del propio club, y sigo sin entender la razón por la que le expulsa. No digo que haya nada en nuestra contra; los árbitros se equivocan, pero es cierto que en las últimas jornadas estamos teniendo muy mala suerte. La expulsión al entrenador... sigo sin verlo. Hay una persona que se encarga de las sanciones

Arropando a Almeyda, que lo ha arropado a él

"Es un gran entrenador y una grandísima persona. Entiende perfectamente al futbolista, porque él lo ha vivido. Estamos con él a muerte y él lo sabe. El primero en hablar conmigo después del partidofue Almeyda; me tranquilizó y se lo agradezco mucho. Dice más de él después del enfado que tenía. Me dijo que eran errores que no se pueden cometer, porque son muchos minutos, pero que le puede pasar a cualquiera. Con amarilla, a lo mejor, te tienes que medir más. En la segunda jugada no quería ni pisarle, pero debí tener más cabeza. Debo controlar mejor los tiempos del partido", añade el quinteño.

Ganas de derbi, pero, antes, a 'mojar' en el Coliseum

"Te podría decir que tengo muchas ganas, pero ahora mismo el mensaje debe ser que el partido más importante es el del domingo. Sólo me importa completar una buena semana de entrenamiento y que el domingo hagamos un buen partido. Por el otro día, le doy las gracias al equipo por el trabajo con uno menos; demostramos que las ganas las tenemos", zanjaba Juanlu.