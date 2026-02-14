¡Polémica en Nervión! Expulsión de Juanlu Sánchez en apenas quince minutos y penalti no pitado sobre Agoumé

Hasta dos hechos claves han marcado parte de la dinámica de la primera parte del Sevilla FC, con un Juanlu Sánchez que se marchó expulsado al poco de haber comenzado el encuentro

El Sevilla FC se juega mucho más que tres puntos frente al Deportivo Alavés. No es para menos ya que, en esa batalla por la permanencia, poder conseguir la victoria frente a uno de los equipos de tu liga siempre es plato de buen gusto. En esta maratón de partidos, el primer duelo fue frente al Girona, en el que tuvieron que intervenir Kike Salas como goleador y Vlachodimos como salvador para acabar consiguiendo un punto en el Ramón Sánchez-Pizjuán. Eso hace que, en este duelo frente al equipo vitoriano, los nervios pudiesen jugar una mala pasada, y eso le ha pasado al canterano Juanlu Sánchez.

Cuando corría el minuto dos de encuentro, el lateral sevillista realizó una entrada que acabó golpeando en el tobillo de Youssef, todo con el afán de evitar que pudiese sacar el balón jugado. Tras esa acción, Iosu Gelach le mostró la tarjeta amarilla, todo eso bajo las protestas de Juanlu. No sólo no le funcionaron, ya que incluso la sala VOR revisó una posible tarjeta roja para el quinteño, aunque finalmente se quedó en amarilla. Varios minutos de revisión de esa jugada, algo que acabó por encender a la grada y a los propios jugadores hispalenses que se encontraban sobre el terreno de juego.

El primer match-ball lo salvó, pero ya el segundo no. El canterano sevillista, en el minuto 15, realizó otra entrada a destiempo que acabó provocando que pisase directamente a Youssef, su verdugo en el día de hoy. El colegiado navarro no lo dudó, y le acabó mostrando la segunda cartulina amarilla que acabó derivando en su expulsión del terreno de juego. Dos acciones claras que acabaron con un Juanlu destrozado marchándose rumbo al vestuario y que, antes de meterse en esa bocana, acabó propinando una patada a las barandas situadas cerca de ese túnel de vestuarios.

Error total de Juanlu, que ha acabado por condenar al Sevilla FC en un partido totalmente vital. Aunque también recibió el Sevilla otro duro golpe en forma de acción arbitral. Cuando corría el minuto 32, Agoumé fue a la disputa del balón con Youssef y el defensa acabó propinándole una patada a Lucien Agoumé en ese intento de despeje. Grandes protestas en el campo para que finalmente, tras la revisión, el colegiado considerase que no era suficiente como para la pena máxima.

Todo esto en una semana donde los propios miembros del equipo hispalense han repetido ese mensaje de pedir respeto al colectivo arbitral tras los hechos sucedidos frente al Girona CF. Desde la grada, tras la expulsión del lateral sevillista, se han sucedido varios insultos hacia la figura del colegiado, mostrando de esta forma su hartazgo por las últimas decisiones tomadas. El error de Juanlu es clamoroso, que mínimo no estará en Getafe a la espera de que salga el acta arbitral.