Alineaciones Sevilla - Alavés: alineación probable de Sevilla y Alavés en la jornada 24 de LaLiga

Almeyda afronta la 'final' contra el Alavés con cuatro bajas y con una incógnita en el aire ante la posibilidad de que la entrada de Ejuke condicione el dibujo

El Sevilla afronta una auténtica 'final' este sábado contra el Alavés en su lucha por eludir el descenso, ahora solo a tres puntos, y está obligado a llevarse el triunfo para no meterse en verdaderos problemas.

Para ello, Almeyda debe sobreponerse a cuatro bajas por las lesiones de Rubén Vargas, Marcao, Oso y Andrés Castrín y resolver la gran duda que se le presenta a nivel de esquema. Y es que está sobre la mesa cambiar el dibujo para encajar a Ejuke después de que su entrada en la segunda parte contra el Girona mejorara las prestaciones ofensivas del equipo.

El cambio de sistema, sobre la mesa

En este sentido, tiene tres opciones que pasan por renunciar a la línea de cinco para jugar con un 4-4-2 o incluso quedarse con un solo punta para disponer un 4-2-3-1 para no descuidar el plano defensivo ante los problemas atrás, si bien resultaría extraño que volviera a alinear a un solo punta. No obstante, también cabe la posibilidad de brindar la titularidad al nigeriano sin modificar el esquema, con Peque con tendencia a un costado y él en el contrario.

Así las cosas, con Vlachodimos indiscutible, es probable que mantenga la zaga de cinco, con la única duda de Juanlu o Carmona como carrilero diestro, con Azpilicueta, Gudelj y Kike Salas en el eje y Suazo en la zurda, sin descartar la presencia de Nianzou. Por delante, son intocables Mendy y Agoumé, mientras que el puesto de Peque podría experimentar algún cambio, incluso ser el sacrificado si hay alteraciones en la pizarra, ya dependiendo si le ofrece la oportunidad o no al africano.

En principio, Almeyda insistirá en la punta de lanza con la pareja formada por Maupay y Akor Adams, fija desde que aterrizó en Nervión el ariete francés, que ya suma un tanto como la elástica blanquirroja. No obstante, hay mucha incertidumbre con este once, pues podría repetir el último o incluso variar su dibujo tras siete partidos consecutivos con el mismo.

Coudet, con casi todos disponibles

Por parte del Alavés, Chacho Coudet solo pierde al sancionado Jonny Castro y al lesionado Koski, mientras que Benavidez será duda hasta última hora, por lo que, a priori, no introducirá muchas novedades con respecto al once del pasado fin de semana contra el Getafe.

Posibles onces:

Sevilla FC: Vlachodimos; Juanlu, Azpilicueta, Gudelj, Kike Salas, Suazo: Mendy, Agoumé, Peque; Maupay y Akor Adams.

Alavés: Sivera; Tenaglia, Garcés, Pacheco, Youssef; Calebe, Ibáñez, Blanco, Aleñá; Denis Suárez y Boyé.