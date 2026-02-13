Lista de 24 de Almeyda para recibir al Alavés con una única y negativa novedad

La caída a la enfermería de Oso y la continuidad allí de Marcao, Castrín, Vargas y Januzaj condicionan la convocatoria, con más interés en los apercibidos a dos jornadas del derbi

El entrenador del Sevilla FC ha ofrecido esta tarde su lista de convocados para el encuentro de la jornada 24ª de LaLiga, que los nervionenses dispurarán este sábado 14 de febrero de 2026 a partir de las 18:30 horas ante el Deportivo Alavés en el Estadio Ramón Sánchez-Pizjuán. En relación con la reciente visita a Nervión del Girona FC, una única novedad, que reduce la nómina de citados de los 25 de entonces a uno menos, tras la lesión muscular de Joaquín Martínez 'Oso', que le tendrá entre cuatro y cinco semanas alejado de los terrenos de juego.

El alicantino se convirtió, tras la fea entrada de Hugo Rincón el pasado fin de semana, en un nuevo inquilino de la enfermería, en la que continúan muy a su pesar Marcao Teixeira (ya cumplida su sanción de seis partidos por su roja en el Santiago Bernabéu ante el Real Madrid, su dolencia de larga duración sirvió para reutilizar parte de su salario para la inscripción de Neal Maupay), Rubén Vargas, Andrés Castrín y un Adnan Januzaj que comenzó a trabajar ya con el grupo esta semana, pero no llega a tiempo.

Los cinco apercibidos en el Sevilla a quince días de El Gran Derbi

Tras recibir al Deportivo Alavés, al Sevilla FC sólo le quedará la visita del próximo domingo 22-F al Coliseum de Getafe (a las dos de la tarde) antes de el segundo El Gran Derbi de la temporada 25/26, por lo que cobra especial relevancia esta jornada la lista de cinco apercibidos de sanción, así como los que se sitúan con tres amarillas y podrían caer en la peligrosa nómina de ver otra frente a los 'babazorros'. Ahora mismo, están con nueve amonestaciones José Ángel Carmona y Lucien Agoumé, mientras que tienen cuatro César Azpilicueta, Tanguy Nianzou y Gabriel Suazo. Con tres están Marcao Teixeira (que no preocupa por razones obvias) y Djibril Sow.

La convocatoria del Sevilla ante el Alavés

Con todos los condicionantes ya mencionados, la lista de 24 jugadores que Matías Almeyda ha llamado a filas para recibir este sábado a un rival directo por la permanencia como el Deportivo Alavés es la compuesta por los siguientes nombres: los porteros Odysseas Vlachodimos, Örjan Nyland y Alberto Flores; los defensas Juanlu Sánchez, José Ángel Carmona, César Azpilicueta, Kike Salas, Tanguy Nianzou, Fábio Cardoso, Federico Gattoni, Gabriel Suazo y Nemanja Gudelj; los centrocampistas Joan Jordán, Lucien Agoumé, Manu Bueno, Batista Mendy, Djibril Sow, Chidera Ejuke, Miguel Sierra y 'Peque' Fernández; así como los delanteros Alexis Sánchez, Isaac Romero, Akor Adams y Neal Maupay.