Sergio Ramos contrata a KPMG para conocer la deuda real del Sevilla

Five Eleven Capital habría recurrido a la conocida auditora para comprobar si son realmente 88 millones de euros los que deben restarse del montante final y la posible causa de disolución

El holding que negocia la compra de la mayoría accionarial del Sevilla FC, con Sergio Ramos como cabeza visible, habría contratado a la consultora KPMG para escudriñar las cuentas del club y comprobar si su deuda neta es realmente de 88 millones de euros, como afirma su presidente, José María del Nido Carrasco, o superior, como deslizan otras fuentes, lo que la situaría al borde de una causa de disolución. Así las cosas, la conocida auditora ha entrado ya a fondo en las oficinas del Ramón Sánchez-Pizjuán para revisar toda su contabilidad, lo que se prolongará hasta mediados de abril.

Pretende establecer KPMG para Five Eleven Capital a través de una 'due diligence' el nivel de riesgo que asumirían los actuales postores aventajados, que ya presentaron su LOI (Letter of Intent o carta de intenciones) y gozan de exclusividad para finalizar la adquisición con las grandes familias de accionistas, por lo que se analizan estos días los estados financieros, los contratos con los proveedores, los pagos pendientes a la plantilla y el cuerpo técnico, más el resto de empleados, con el fin de obtener una imagen real de su economía, avanza 'El Confidencial'.

La existencia de dos préstamos de Goldman Sachs por una cuantía total de 170 millones de euros para atender las obligaciones más urgentes y la presentación en junta de pérdidas durante los cinco últimos ejercicios (54 millones de euros en el balance oficial de la temporada 24/25) constituyen un patrimonio negativo de más de 120 millones, lo que lo situaría en quiebra técnica de no ser por el crédito participativo de CVC Capital Partners y la moratoria del Gobierno para no contabilizar las pérdidas por culpa de la COVID-19.

Aunque el plan estratégico liderado por el consejo que preside Del Nido Carrasco persigue limitar las pérdidas de la 25/26 a tres millones de euros y alcanzar un equilibrio en la 26/27, entienden Five Eleven Capital y Sergio Ramos que podría ser necesaria una ampliación de capital al poco de hacerse con el timón, con lo que debería ajustarse el valor calculado del Sevilla FC, que ascendía a 400 millones de euros. Además, el fondo maltés está asesorado por JB Capital Markets, banco de inversión de Javier Botín, para rematar la operación y reestructurar la deuda.

Qué es KPMG, la auditora elegida por Sergio Ramos y Five Eleven Capital

Con las siglas KPMG (las iniciales de sus fundadores: Klynveld, Peat, Marwick y Goerdeler) es una red global de firmas que presta servicios de auditoría, fiscal (impuestos) y asesoría (consultoría, legal y financiera) en 142 países y con 275.000 colaboradores trabajando alrededor del mundo. Opera como parte de las 'Big Four' del mundo profesional, contando en España con 20 oficinas (la de Sevilla, curiosamente, está situada en la Avenida de La Palmera) y 6.200 trabajadores para colaborar en fusiones y adquisiciones, reestructuraciones, estudio de riesgos y de negocio con un amplio conocimiento sectorial y un enfoque multidisciplinar para ofrecer soluciones innovadoras que aporten resultados reales.