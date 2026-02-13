El Betis, atento al Zaragoza para hacer negocio con tres exbéticos

Con las llegadas en enero a La Romareda de Rober y Mawuli, que se suman a Akouokou, el Betis se llevaría un porcentaje del futuro traspaso de hasta tres futbolistas blanquillos, sobre todo con el extremo

La estrategia del Betis puesta en marcha en los últimos mercados de guardarse un porcentaje del pase del jugador para una futura venta propicia la posibilidad de ingresos futuros para engrosar sus cuentas que siempre son muy bien recibidos.

Dicho 'modus operandi' provoca igualmente que en La Palmera miren de reojo a La Romareda por sus propios intereses económicos al tratarse de un posible filón por la presencia en el Zaragoza de tres futbolistas que todavía se encuentran vinculado al club verdiblanco en el apartado financiero.

Y es que el Betis aún mantiene un porcentaje del pase de hasta tres activos de la entidad mañana, casos de Paul Akouokou, Rober González y Mawuli. Estos dos últimos se han incorporado a las filas blanquillas en el pasado último invernal, el extremo en calidad de cedido procedente del NEC Nimega neerlandés y el medio, sobre la bocina, como traspasado al quedarle meses de contrato en Heliópolis.

Akouokou, de más a menos por una surrealista expulsión

Por su parte, Akouokou aterrizó en verano en La Romareda cedido por el Olympique de Lyon, que en verano de 2023 pagó tres millones a Betis, en una operación en la que los verdiblancos se reservaron un 20% de la plusvalía de una futura venta. Por ende, le interesa que se revalorice para poder hacer caja con un traspaso futuro después de su escasa continuidad en el equipo francés.

Lo cierto es que tras un comienzo prometedor por su presencia en el once, el senegalés perdió protagonismo a raíz de una expulsión surrealista contra la Cultural Leonesa por golpear el monitor del VAR cuando se encaminaba al vestuario en el descanso. Desde entonces, por diferentes razones, no volvió a disfrutar de minutos en Segunda hasta el 17 de enero, si bien, a partir de ahí, solo fue titular ante el Albacete. En total, suma 719 minutos en 10 partidos, con el bagaje de un gol y dos expulsiones.

Prometedores arranques de Rober y Mawuli como zaragocistas

En el caso de Rober González, el Betis mantiene un 40% de su futura venta y no pierde la esperanza de que, tras brillar en el NEC Nimega en la 23/24, relance su carrera en el Zaragoza -en enero de 2025 fue cedido al Racing- para poder obtener algún rédito con su traspaso. De momento, su periplo zaragocista ha comenzado bien, pues, llegado a finales de enero, ha encadenado dos titularidades y en el empate del pasado sábado contra el Eibar sirvió la asistencia en el tanto maño.

Más reciente si cabe fue la incorporación de Mawuli Mensah tras el acuerdo alcanzado entre el Betis y el Zaragoza por su traspaso en el último día del mercado pasado. Lo cierto es que no ha tardado en hacerse sitio en el once de Rubén Sellés, pues ya contra el Eibar, partió de titular, El Betis se ha guardado un 10% de su pase de cara al futuro.