La séptima 'final four' verdiblanca en cinco años ya tiene emparejamientos y fechas

El Celta será el rival de los de Javi Barrero, mientras que del cruce Barcelona-Deportivo saldrá el otro finalista del 'Día D', que será el sábado 14 de marzo

El Real Betis, que eliminó a domicilio en cuartos de final al Real Madrid con un testarazo sobre la bocina de Curro Macías (1-2), se medirá al RC Celta en la primera de las dos semifinales de la Copa del Rey juvenil, saliendo el otro finalista del cruce entre Deportivo de La Coruña y FC Barcelona. Precisamente, los blanquiazules y los verdiblancos son los únicos que repiten de la anterior 'final a cuatro' en pos de un título de la categoría, la de la Copa de Campeones 2025, conquistada por los heliopolitanos, que luchan codo a codo con el Granada CF en el Grupo 4 de División de Honor por defender el entorchado en otra 'final four'.

De momento, con la del torneo del K.O., son ya siete 'final fours' en cinco años para los 'cachorros' béticos, líderes (con un partido más) de su grupo en el campeonato regular, de que fueron campeones en la 21/22, la 22/23 y la 24/25, amén de subcampeones en la 23/24. A las órdenes ahora de Javi Barrero, que suplió recientemente a Dani Fragoso tras la promoción del catalán al Betis Deportivo, el juvenil A bético ha alcanzado los octavos de final de la Youth League en su segunda participación consecutiva (tras dejar en la cuneta con remontada y goleada al Tottenham) y no ha descuidado ninguno de los otros torneos.

De esta manera, se quedo en semifinales de la Copa de Campeones y la Copa del Rey en la 21/22, siendo subcampeón de la primera en los dos cursos siguientes antes de levantar el trofeo en El Toralín. En el otro, tuvo presencias menos gratas en la 22/23 (llegó hasta octavos) y la 23/24 (hasta cuartos), cayendo en las semifinales en la 24/25. Este curso, en una sede por designar pero sí del 11 al 14 de marzo, buscará ante los celestes su primera final de este lustro, tras disputar tres seguidas del que reúne a los mejores de División de Honor y al segundo con más puntos.

Cinco títulos de la categoría para una de las mejores generaciones que se recuerdan

La Copa de Campeones de 2025, lograda en Ponferrada por el Real Betis ante el Valencia CF por 3-1, es el quinto título de la categoría para los verdiblancos, primero con esta denominación. Tiene cuatro Copas del Rey en cinco finales disputadas (sólo perdió por penaltis ante el Athletic Club la de 1992), pero todas en el siglo pasado. Su último éxito data de 1999 (2-1 al Real Madrid en la localidad pacense de Olivenza), sumando otros tres el año anterior (en la tanda fatídica al Deportivo Alavés en el Salto del Caballo de Toledo), en 1990 (4-2 al FC Barcelona) y en 1983 (3-1 al Real Madrid).