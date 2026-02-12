Antony y Ez Abde: amigos y estiletes consagrados, con números de órdago

El paulista y el marroquí suman 32 participaciones en goles esta temporada; solamente el Barça tiene una pareja de extremos más letal que la verdiblanca

El de Beni Melal y el de Osasco, que han hecho muy buenas migas en Heliópolis, abrazados en la sesión de este jueves.RBB

Solamente el 'Cucho' Hernández (que lleva diez goles y tres asistencias) y Pablo Fornals (6+6) resisten la comparativa con la pareja formada por el incombustible Antony Matheus dos Santos y su 'hermano' Ez Abde, autores entre ambos de 32 participaciones con final feliz este curso para el Real Betis (un total de 18 dianas y 14 pases decisivos). La segunda pareja de extremos puros más letal de los equipos de LaLiga, tras la formada por los culés Lamine Yamal y Raphinha Dias (46). Por detrás quedan las duplas rayista (30 entre Álvaro García y Jorge de Frutos, este último más veces 'falso 9') y madridista (28 entre Vinícius Júnior y Rodrygo Goes).

El ranking es engañoso si se tienen en cuenta equipos que no participan en competición europea, pues sólo suman en dos torneos. El Atlético de Madrid supera la veintena (24) si a Giuliano Simeone se le suman los registros de Antoine Griezmann (12), si bien el francés actúa en punta o como enganche, rara vez por fuera, por lo que la asociación que mejores números da es con Thiago Almada (en total, 17). Alcanzan los 20 goles o asistencias el Athletic Club (con Nico Williams y Robert Navarro), mientras que se queda en 19 el Villarreal CF con la producción de Alberto Moleiro y Tajon Buchanan.

Sin sellar el pasaporte, resultan meritorias las 19 participaciones en 'chicharros' de la Real Sociedad (Gonçalo Guedes + Ander Barrenetxea) y las 18 del CA Osasuna (Víctor Muñoz + Rubén García). Aunque sigue vigente, como dirían Manuel Pellegrini, en la Europa League, el RC Celta acapara tantos por dentro, con Borja Iglesias a la cabeza, por lo que de sus extremos más prolíficos apenas reúne 9 aportaciones (entre Williot Swedberg y Jonas El Abdellaoui), por las 12 por ejemplo de los valencianistas Diego López y Arnaut Danjuma. Nueve también tiene el Sevilla FC (entre Rubén Vargas y Alfon González o Adnan Januzaj.

A por sus récords personales

Está siendo, proporcionalmente hablando, la temporada más realizadora de Antony Matheus dos Santos, pues suma 10 goles y ocho asistencias. Hizo un 10+10 en la 20/21, pero necesitó 40 partidos oficiales, mientras que el récord absoluto está en la 22/23, cuando perforó 12 veces la portería contraria y regaló 10 dianas en 33 choques. El que ya ha igualado sus mejores guarismos totales en un solo curso es el emergente Abdessamad Ezzalzouli. De momento, el internacional marroquí va por ocho 'chicharros' y seis pases decisivos, mejorando los 4+7 de la 21/22 con el Barça y los 6+2 con el CA Osasuna en la siguiente, así como calcando los 9+5 de la pasada 24/25 (en 49 citas, por las 24 actuales).