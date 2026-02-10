El compromiso de Antony: pulveriza sus números pese a una pubalgia que ya sabe cómo curará

Lleva 19 tantos y 13 asistencias en 54 partidos como verdiblanco, muy cerca de los registros en el Ajax (24+22 en 82); está a cuatro participaciones en goles de su mejor curso

Los 19 tantos y 13 asistencias en 54 partidos son ya, porcentualmente, la mejor aportación de Antony Matheus dos Santos con un club de toda su carrera. En términos absolutos, sigue por delante el 24+22 con el Ajax, pero eso lo logró en 82 compromisos oficiales. En cualquier caso, está a cuatro participaciones en goles de su mejor temporada, que fue la 21/22, cuando logró 22 (10 dianas y 12 asistencias) en 33 encuentros con los neerlandeses. Venía de una 20/21 de números redondos allí también: 10+10 en 40. Por ahora, en la 25/26, va por por 10+8 en 28. Y arrastrando una pubalgia desde el último encuentro del año pasado que, lógicamente, le limita y condiciona, pero que ya sabe cómo terminará superando.

Comparativa con sus competidores para estar en Estados Unidos, Canadá y México

Los diez goles y ocho asistencias en 28 partidos de Antony Matheus dos Santos le sitúan como uno de los extremos seleccionables por Brasil en mejor estado de forma, junto al barcelonista Raphinha Dias, con 13+5 en 22, y el madridista Vinícius Júnior (8+11 en 33). Si la meritocracia fuera el gran argumento, ellos deberían percutir por derecha e izquierda de le 'verde-amarelha' por delante del también merengue Rodrygo Goes (3+6 en 26), el ex bético Luiz Henrique Rosa (2+3 en 19 con el Zenit), el atacante del Chelsea Estevao Almeida (6+3 en 30) o su homólogo del Arsenal Gabriel Martinelli (10+3 en 31). Todos ellos han sido citados por Carlo Ancelotti este curso, mientras que el '7' bético sólo estuvo en junio pasado.

¿Qué es una pubalgia?

La pubalgia, también conocida como osteopatía de pubis, alude a un conjunto de lesiones músculo-esqueléticas que afectan al pubis y que provocan dolor en la zona inguinal. Causada por estrés de la sínfisis del pubis, un hueso simétrico localizado en la parte delantera de la pelvis, entre el abdomen inferior y los genitales, también se la conoce como 'hernia del deportista', pues se relaciones con cambios bruscos, aceleraciones, frenadas, patadas o golpeos.

¿Es el quirófano la única solución a una pubalgia? Habla un experto

"No se puede afirmar taxativamente que una pubalgia deba corregirse solamente en quirófano. Obviamente, cuanto más crónico sea el dolor, más difícil es de tratar. Y, entonces, más posibilidades tiene de terminar en el quirófano. Pero sí que se puede evitar si se hace un buen trabajo preventivo, un buen fortalecimiento. A pesar del dolor, a lo mejor puede salvarse de la cirugía o llevarlo con un tratamiento conservador, con infiltraciones de plasma y cosas así", explica a ESTADIO Deportivo Juan José López Martínez, traumatólogo infantil y deportivo, así como cirujano ortopédico.

El médico personal de Carlos Alcaraz añade que posponerlo tanto "podría afectar a la convalecencia posterior, pero no de forma directa", terminando con los plazos que conllevaría la citada operación, de volverse inevitable: "Depende mucho del caso, pero la recuperación se alargaría aproximadamente cuatro meses".

El caso concreto de Antony: "La operación, descartada al 100%"

Desde el entorno de Antony Matheus dos Santos y el propio Real Betis se transmite mucho optimismo acerca de la recuperación del atacante, que está evolucionando muy bien con un tratamiento más conservador, hasta el punto de que una fuente de toda solvencia y fiabilidad afirma que "la operación está descartada al 100%". Está jugando con dolor y molestias, pero su rendimiento no se ha visto afectado, precisamente, por su paulatina mejoría. Ha estado recibiendo tratamiento todos los días con refuerzo muscular de cadera y tronco, electroterapia, láser y terapia manual, respondiendo muy bien a todo. Plena confianza en que dejará atrás los problemas muy pronto.