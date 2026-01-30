El renqueante Antony eleva el listón y acaricia su récord personal

Pese a arrastrar una pubalgia desde hace casi mes y medio, el extremo verdiblanco ha rebasado con creces el listón de su primera etapa en Sevilla, desterrando la sensación de que aporta menos en la 25/26

Ya advertíamos en ESTADIO Deportivo de que las sensaciones con Antony Matheus dos Santos eran harto engañosas. Muchos consideran que en esta segunda etapa con el Real Betis, que lo adquirió en propiedad el pasado verano a cambio de 22 millones de euros fijos, cuatro en variables y el 50% de toda plusvalía futura, está brillando menos, aportando menos, siendo menos determinante y más iracundo. Pero nada más lejos de la realidad. Y es que el paulista ha rebasado ese listón en menos tiempo, igualando ya este jueves sus goles de la 24/25 un partido y medio antes.

El de Osasco alcanzó ante el Feyenoord su novena diana del presente ejercicio, las mismas que en la segunda vuelta del pasado, pero no ha necesitado 26 encuentros, sino 25. Y un puñado de minutos menos (147'). Además, regaló a Ez Abde una asistencia, la octava de la temporada, tres más que el precedente, cuando forzó un penalti que erró Giovani Lo Celso contra la Real Sociedad y que, estadísticamente hablando, habría significado el sexto presente. Todo esto, renqueante del pubis desde hace casi mes y medio (ante el Getafe CF del 21 de diciembre de 2025).

El perfil especializado @OptaJose, además, recalca la trascendencia en Europa de Antony, que ha sido facilitador o ejecutor de 31 tantos en algo menos de un año en la capital andaluza. Y es que, excluyendo las eliminatorias (de Conference League y Europa League en su caso, de Champions League en el del francés), únicamente el madridista Kylian Mbappé (17) se ha visto más involucrado directamente en acciones que terminan en gol que el '7' bético (14, las mismas que el ariete del Bayern de Múnich Harry Kane).

Como verdiblanco firma su mejor media de participaciones en goles

Aunque todavía sigue vigente su récord con el Ajax, propiciando que el Manchester United pagase 95+5 millones de euros por su pase, el promedio de participaciones en goles de Antony Matheus dos Santos como jugador del Real Betis es ya superior al de su doble temporada en la Eredivisie. Así las cosas, marca o asiste algo más de 0,6 veces cada 90 minutos de verdiblanco, por los 0,56 en Amsterdam. Allí, firmó 24 goles y 22 pases decisivos en 82 encuentros oficiales, por los 18+13 en 51 aquí. Muy atrás quedan sus registros con San Paulo (6+6 en 52) y Manchester United (12+5 en 96).