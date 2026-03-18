La divertida reacción de Abde al ser preguntado por la Copa África: "¿Cómo te has enterado? No me acuerdo"

ESTADIO Deportivo ha sido testigo de la salida de Ez Abde de la Ciudad Deportiva Luis del Sol, siendo el claro protagonista de la jornada al ser coronado campeón de la Copa África en el día de ayer

Una de las noticias más importantes, de estas últimas horas es, sin lugar a duda, la decisión tomada por la CAF al darle la Copa África a Marruecos por incompetencia de Senegal, al haber abandonado durante unos minutos el terreno de juego en forma de protesta por una decisión tomada por el colegiado. Este hecho tuvo una transcendencia mundial y, aunque todo parecía que el partido se lo llevaba el país anfitrión, acabó fallando un penalti Brahim Díaz y Pape Gueye acabó metiendo un golazo para acabar dando la victoria a la Selección Senegalesa.

En el día de ayer, se acabó conociendo una decisión totalmente histórica, como fue esta concesión del trofeo a la Selección Marroquí. Esto ha creado un precedente histórico, e incluso peligroso, en el mundo del fútbol. Esta decisión tomada a partir de una apelación de Marruecos será llevada a todas las estancias posibles en busca de que se mantenga ese título para Senegal, aunque todos estos hechos ya están teniendo un auténtico impacto mundial. Muchos han sido los estamentos que han salido a pronunciarse por esta decisión, y habrá que ver la decisión que finalmente se acaba tomando.

Sevilla, en ese sentido, tenía claro sus protagonistas. Tanto Abde como Amrabat estuvieron en esa selección que perdió el campeonato y se han acabado con esta noticia, que habrá supuesto una gran alegría. En el entrenamiento, varias han sido las bromas que se han visto, sobre todo por parte de Manuel Pellegrini, que ha incitado a hacerles un pasillitos a los recientes campeones de África. A la salida de los jugadores, el extremo ha atendido a los micrófonos de ESTADIO Deportivo, dejando unas curiosas declaraciones ya habituales en Abde: "¿Cómo te enteraste? No me acuerdo. ¿Qué te han dicho los compañeros? Pues enhorabuena", declaró el marroquí.

También era importante ver las reacciones de otros protagonistas del mundo del fútbol y, en este caso, Pau López ha aprovechado la oportunidad para hablar de ello. "Es un poco extraño realmente que dos meses después se cambie el ganador. No tenemos las herramientas ni la información suficiente para opinar de algo que viene de tan lejos y no sabemos realmente los motivos. Veremos cómo termina y ojalá sea de la mejor forma posible. No es lo mejor para la imagen del fútbol que sucedan cosas así, pero hay que respetar a las personas que mandan", respondió en sala de prensa. Un hecho que ya, sea cual sea la decisión final, ha sentado un precedente.