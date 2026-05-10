La venta del Sevilla a Sergio Ramos y Five Eleven Capital: ¿Quién es Gonzalo Avila? ¿Qué papel juega Bibium Capital?

La mesa de reuniones para la compraventa del club blanquirrojo no cuenta con ningún sevillista, siendo Martín Ink, KPMG y JB Capital Markets quienes representan a los compradores. Ni Alberto Pérez Solano ni ninguna gran familia sevillista negocia, quedando el club en manos de una firma independiente que representaría más a Goldman Sachs que al Sevilla FC

Mientras que el Sevilla FC hace lo propio en lo deportivo, sumando en casa dos victorias consecutivas, ante Real Sociedad y Espanyol, que lo saca de los puestos de descenso y lo coloca mucho más cerca del objetivo de la salvación, Sergio Ramos sigue cebando su sevillismo en redes sociales ante la inminente compraventa del club.

Habiéndose producido semanas atrás una última reunión entre las partes para acabar de concretar la oferta de compra por parte del conglomerado empresarial Five Eleven Capital al que pone cara Ramos, el último movimiento está a la espera de que finalice la temporada y el Sevilla FC se mantenga en Primera división, como todos esperan.

La mesa de reuniones para la compra del Sevilla FC por Five Eleven Capital y Sergio Ramos

En función de a quién se le pregunte por la venta del Sevilla FC, la operación va en mejor o peor camino. Los interesados en hacerse con el club han manifestado siempre que han tenido la ocasión el hecho de que la compra va "por buen camino". Así lo dejó claro tanto el propio Martín Ink como el propio Sergio Ramos. Mucho menos optimistas son las opiniones, sin embargo, de otros actores secundarios que, sin estar metidos de lleno en la operación, conocen de buena tinta los entresijos de la misma. Desde la liquidez de un Five Eleven Capital obligado a encontrar nuevos inversores para alcanzar los 450 millones de euros a los que presuntamente se iría la compra del Sevilla FC, hasta la deuda real del club, que dista mucho de los algo menos de 90 millones de euros que declaran desde la entidad y que, según fuentes solventes, podrían acabar yéndose hasta los 300 kilos.

En cualquier caso, la operación parece que avanza, tal y como quedó patente en la última reunión entre las partes. Una vista en la que llamó sobremanera la ausencia de representación sevillista. No del Sevilla FC como sociedad o parte vendedora, que sí que la hubo, pero sí del 'sevillismo'. Y es que no debe olvidarse a nadie que las Sociedades Anónimas Deportivas (SAD) son mucho más que una simple sociedad al uso, escondiendo una 'D' que engloba un sentimiento, una afición, un escudo, una bandera o unos colores. Y en Nervión, esa 'D', está demostrado ampliamente que es protagónica. Tan sólo hay que ver cómo el sevillismo ha llevado en volandas a su equipo hacia la victoria en los dos últimos encuentros, planteando un ambiente de final europea para evitar el descenso.

¿Quién representa al Sevilla FC en la venta del club a Sergio Ramos y Five Eleven Capital?

Como decimos, llama notablemente que ningún consejero del Sevilla FC represente al Sevilla FC en su proceso de compra. No tanto que no lo haga el propio presidente, José María del Nido Carrasco, pues apenas cuenta con un centenar de acciones.

Mientras que Alberto Pérez Solano, secretario del consejo de administración del Sevilla FC, ha sido quien se ha encargado a lo largo del último año y medio de buscar un comprador para el club, tampoco es esta figura quien se sienta a la mesa a la hora de negociar el cambio de dueños del Sevilla FC, siendo Gonzalo Ávila quien ha representado a los grandes accionistas del Sevilla FC en su proceso de venta a Five Eleven Capital.

¿Quién es Gonzalo Avila, Director General de Bibium Capital?

Gonzalo Avila Lizeranzu ha sido la persona encargada de sentarse a la mesa como representante de los grandes accionistas del Sevilla FC para negociar la compraventa del club con Martín Ink, CEO de Five Eleven Capital, y representantes de KPMG, la consultora que ha hecho la 'due diligence' encargada por el fondo inversores, y miembros de JB Capital Markets, el banco de inversión de Javier Botín, quien asesora al argentino Ink.

En ESTADIO Deportivo nos hemos intentado poner en contacto con el señor Avila Lizeranzu, pero como era de esperar, ha declinado nuestras preguntas, evitando "especulaciones" y aferrándose al "honor" que caracteriza a su empresa, guardando "los compromisos de confidencialidad" con sus clientes. Algo totalmente esperable y habitual en este tipo de negocios con tantos millones de euros por medio.

Bibium Capital, una firma independiente de asesoramiento económico-financiero

Similar ocurre cuando preguntamos por Bibium Capital, una empresa que se define a sí misma como una firma independiente de asesoramiento económico-financiero y que en su propia página web no tienen ningún teléfono de contacto. Tan sólo un correo electrónico al que escribimos y, como también era de esperar, sin respuesta hasta el momento.

En cualquier caso, descubrimos que se trata de una firma aparentemente seria y con arraigo en el fútbol español, habiendo trabajado con la propia LaLiga y con clubes como el Betis y el Valencia, más allá del Sevilla FC.

Po ello, en ESTADIO Deportivo acudimos hasta LaLiga para recoger referencias. Allí nos confirman que es una empresa de asesoría con experiencia en la industria del deporte, aunque evitan hacer más comentarios, al estar abierto el proceso de venta del Sevilla FC y cualquier comentario desde la patronal poder ser "sensible" o pueda "malinterpretarse".

MA Abogados, el nexo de unión entre Bibium Capital y el Sevilla FC

Al seguir tirando del hilo descubrimos que Bibium Capital aterriza en el Sevilla FC de la mano de MA Abogados, un despacho de abogados nacido en 2011 por iniciativa de José María Michavila y el exministro popular Ángel Acebes. Un bufete de abogados al que pertenece Alberto Pérez Solano, una figura sobradamente conocida por el sevillismo, arribando a Nervión como abogado particular del ahora vicepresidente Pepe Castro, hasta acabar convirtiéndose en secretario del consejo de administración del club y la persona que en el último año y medio ha liderado la venta del Sevilla FC.

MA Abogados, Bibium Capital y los préstamos de Goldman Sachs

Si tiramos de hemeroteca descubrimos que Bibium Capital ya jugó un papel protagónico en el acuerdo de financiación que el Sevilla FC alcanzó en marzo de 2024, consolidando su estabilidad financiera gracias a un préstamo a largo plazo por valor de 108 millones de euros por parte de Goldman Sachs. Según los implicados, esta operación permitía al club a no acudir a ampliaciones de capital ni a palancas. Un acuerdo en el que MA Abogados y Bibium Capital asesoraron al Sevilla FC, siendo Sofía Acuña, Victoria Villagrán y Andrés Moreno quienes trabajaron de manera activa en el acuerdo por parte de MA Abogados, junto a Gonzalo Avila por parte de Bibium.

El préstamo por valor de 108 millones de euros, según MA Abogados, incluía:

Líneas de crédito a plazo de diez años por valor de 65 millones de dólares más otros 28 de euros.

Un préstamos a plazo de cinco años por un total de 20 millones de euros.

Una refinanciación de 24 millones de euros de las líneas de crédito existentes.

Será en 2025 cuando el Sevilla FC amplía su financiación con Goldman Sachs en otros 70 millones de euros adicionales, sumándose a los 108 iniciales y llegando a un total de 178 millones de euros. Esta ampliación estaba contemplada dentro del acuerdo de financiación inicial, aunque sus intereses, según ciertas fuentes a las que ha tenido acceso ESTADIO Deportivo, no serían tan beneficiosos como inicialmente promulgaban desde MA Abogados, yéndose hasta el 18% y generando algo más de 14 millones de euros de interés por año, agravando la difícil situación económica del Sevilla FC a largo plazo.

Es decir, que la vinculación previa de Gonzalo Avila con operaciones financiadas por Goldman Sachs abre interrogantes sobre los intereses financieros presentes en la operación. ¿A quién representa realmente Gonzalo Avila, al Sevilla FC o a Goldman Sachs y su dinero prestado? De hecho, de no ser devuelto en tiempo y forma, la parte de la deuda no devuelta se transformaría en acciones para Goldman Sachs. Así lo denunciaba José María del Nido Benavente, expresidente del Sevilla FC y máximo accionista del club de Nervión a título individual: "Tenemos concedido un crédito participativo, que si en el 27 no se paga, se convierte en acciones. Y esa sociedad que ha prestado dinero se convierte en la dueña del 99,9% del capital social del Sevilla. La gente no se da cuenta porque no le interesa. Y oye, vamos a taparlo. Pero esa es una realidad".

¿Qué papel juegan Javier Botín y JB Capital Markets en la compra del Sevilla FC por parte de Five Eleven Capital?

Aclarada la representación del Sevilla FC en el proceso de venta a Five Eleven Capital toca aclarar, también, el papel que juega Javier Botín, hermano de Ana Botín, presidenta del Banco Santander, en la compra del Sevilla FC por parte de Five Eleven Capital.

Aunque Botín no estuvo presente en la reunión para la compra del Sevilla FC por parte de Five Eleven Capital, sí estuvieron representantes de su banco de inversión, JB Capital Markets, junto a Martín Ink. De hecho, habría jugado jugado un papel protagónico a la hora de hacer de intermediario, trayendo junto a Ink a los millonarios hermanos Werthein. Es decir, es la figura que se ha encargado de armar la estructura económica con inversores externos que aporten el músculo financiero a la compra liderada por Sergio Ramos, quien quiere estar "en el meollo de decisiones", según ha aclarado Monchi, exdirector deportivo del Sevilla FC y socio de los hermanos Ramos en el San Fernando.