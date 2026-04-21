Sergio Ramos lanza un mensaje optimista sobre la compra del Sevilla: "Va por buen camino"

El camero, presente este martes en la Real Maestranza, ha asegurado que en las próximas semanas podría haber "novedades" y ha mostrado su esperanza con respecto al desembarco de Five Eleven Capital en el club de Nervión

El Sevilla FC se juega la vida sobre el campo en las siete 'finales' que restan hasta la conclusión de LaLiga. Bajar a Segunda división supondría un descalabro de consecuencias incalculables. Pero en Nervión también siguen muy pendientes del proceso de compra abierto para que la entidad pueda cambiar de manos en un breve periodo de tiempo. De hecho, la inmensa mayoría de la afición cruza los dedos para que así sea, porque la alternativa no es otra que seguir viendo como José María del Nido Carrasco sigue al frente de una gestión que ha llevado al club a la deriva en todos los aspectos.

Así, después de que otros dos grupos inversores salieran por patas al ver el estado de las cuentas, todas las esperanzas se centran en Five Eleven Capital, con Sergio Ramos como rostro más reconocible. El camero no estuvo en la última e importante reunión que se produjo el pasado martes, en la que como pudo conocer ESTADIO Deportivo tampoco estuvo Del Nido Benavente. Pero obviamente, tiene información de primera mano y ha lanzando un mensaje de optimismo sobre las posibilidades de que la negociación llegue a buen puerto.

"Esperemos que sean las noticias las que todos queremos"

Buen aficionado a los toros, el campeón del mundo, que sigue muy pendiente del Sevilla FC y celebró la victoria ante el Atlético de Madrid, ha estado hoy en la Real Maestranza para ver de cerca la faena de su amigo Alejandro Talavante en este 'Martes de Farolillos'. Ya acudió también el Domingo de Resurrección para presenciar la reaparición de Morante en el coso del Arenal y allí ha pronunciado sus primeras palabras sobre su posible regreso al Sánchez-Pizjuán, pero esta vez para tomar decisiones.

“Estoy de maravilla. Ahora estoy compartiendo muchos momentos con la familia y disfrutando. Creo que en pocos meses, semanas, habrá novedades y esperemos que sean las que todos queremos. Va por buen camino”, afirmó Sergio Ramos en declaraciones a One Toro TV, sin querer ofrecer más detalles sobre un proceso de venta que sigue su curso.

Diferencias entre las partes tras la 'due diligence'

Una vez finalizada la famosa 'due diligence', en la que el grupo de empresarios argentinos liderado por Martin Ink ha podido analizar con detalle las entrañas financieras del Sevilla FC, se han puesto de manifiesto algunas divergencias que afectarían al valor real de la operación. Desajustes contables con repercusión en el valor de los activos y en los riegos futuros por inspecciones fiscales, aunque todas las partes coinciden en que se trata de algo normal en este tipo de operaciones y que no sería un obstáculo insalvable, rondando el 1% esa diferencia entre compradores y vendedores.

Cabe recordar que en un primer momento, el pasado mes de enero, el club quedó valorado en 450 millones de euros, cuando se firmó la LOI (carta de intenciones). Un precio al que hay que restar los 88 millones de euros reconocidos como deuda neta por la entidad, aunque hay voces que apuntan a que este apartado sería mucho mayor.

Importante rebaja si el Sevilla baja a Segunda división

Lo que sí hay que tener en cuenta es que un hipotético descenso del equipo afectaría de lleno a la operación. Dicha posibilidad ya quedó recogido en la carta de intenciones firmada por ambas partes, en la que se recoge una cláusula por la cual el valor del Sevilla FC descenderá en un 25% si da con sus huesos en la Categoría de Plata. Es decir, más de 100 millones de euros menos, por lo que los actuales máximos accionistas, con Del Nido Benavente a la cabeza, verían rebajadas drásticamente sus ganancias: de 3.500 a 2.500 euros por acción.

Del Nido Carrasco, a la espera de acontecimientos y con una firme intención

Curiosamente, el único que se mantiene a la expectativa, informado de todo pero si tomar parte, es el actual presidente, José María del Nido Carrasco, que no sacaría tajada de la venta y ya ha avisado de que seguirá al frente del club si no se produce la misma. "Si los accionistas deciden vender, yo tengo poco que decir. Si algún día viene un inversor y compra el club, nos iremos y punto. Sé que se está analizando la situación y las cuentas del club, pero no sé si al final esa operación va a salir adelante o no. Dependerá de los compradores y de los vendedores", señaló esta pasada Semana Santa.