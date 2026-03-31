Del Nido Carrasco y la venta del Sevilla FC: "¿Sergio Ramos? No sé si, al final, la operación saldrá adelante o no"

El presidente nervionense ha asegurado que no tiene claro que Sergio Ramos y su grupo vayan a comprar la entidad tras estudiar las cuentas, ha confirmado que él mismo se encuentra al frente de la planificación de la 26/27 junto a Antonio Cordón y ha explicado los motivos del despido de Matías Almeyda: "Los números dicen que nos equivocamos"

El Sevilla FC se mantiene fiel a sus tradiciones en Semana Santa y realiza su habitual gira por los templos de la ciudad con los que tiene especial viculación. De este modo, si José Castro estuvo el Lunes Santo en la Iglesia de San Ignacio de Loyola para rendir tributo a la Hermandad de El Cautivo del Polígono San Pablo y la entidad volverá a estar representada este Miércoles Santo en San Bernardo para hacer lo propio con La Sed, en la mañana de este Martes le ha tocado a José María del Nido Carrasco visitar la Parroquia de San Benito. Allí, en compañía del vicepresidente y en presencia del alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, el máximo dirigente del club ha atendido a los medios.

La convocatoria era especialmente relevante por ese motivo, ya que Del Nido Júnior decidió no comparecer la semana pasada en la rueda de prensa de presentación de Luis García Plaza. En su lugar, asistió como mero espectador de una rueda de prensa en la que el director deportivo, Antonio Cordón, fue el encargado de explicar los motivos de la destitución de Matías Almeyda y de la elección del técnico madrileño; así como de repasar otros asuntos de la actualidad: la planificación de la 26/27, el estado del proceso de venta, Sergio Ramos, el miedo real al descenso en este final de curso... Tras la ofrenda floral, el presidente del Sevilla FC ha sido preguntado por todos estos asuntos.

Nueve entrenadores y tres directores deportivos en cuatro años

"Aquí hemos estado cumpliendo con nuestras tradiciones y pensando ya en el partido de Oviedo. Es cierto que en los últimos cuatro años hemos tenido nueve entrenadores consensuados con tres directores deportivos, Monchi, Víctor Orta y Antonio Cordón. Yo, en dos años de presidente, he tenido cuatro entrenadores y en la parte que me ha tocado en cada momento asumo la máxima responsabilidad. Es obvio que si hemos tenido tantos entrenadores es que algo no ha funcionado", ha explicado Del Nido Carrasco.

"La salida de Matías ha sido dolorosa en lo personal, porque todos sabéis el cariño que le teníamos. Todos hemos coincidido que Matías era el entrenador ideal para este Sevilla FC pero los resultados deportivos, con 7 puntos de 24, han precipitado su salida. Si contratas a un entrenador para tres años y se va a los ocho meses, es obvio que nos hemos equivocado", ha reconocido el presidente, que ha recibido muchísimas preguntas sobre la venta y ha sorprendido asegurando que sólo ha hablado con Sergio Ramos de su posible fichaje -descartado por el propio Júnior- y que nunca han conversado de esa operación.

Del Nido Carrasco no tiene claro que Sergio Ramos compre el Sevilla FC

"Yo no tengo ninguna participación en ese proceso de venta. Estoy al tanto como presidente del Sevilla FC, pero no tengo capacidad para ver el futuro. Sé que se está analizando la situación y las cuentas del club, pero no sé si al final esa operación va a salir adelante o no. Dependerá de los compradores y de los vendedores. Conmigo no ha hablado de eso. Yo hablé con Sergio hace tiempo y, lo dije, de la posibilidad de volver a jugar en Sevilla; pero no he hablado con él nada relacionado con la operación corporativa de la compra del Sevilla FC".

"Si los accionistas deciden vender y los compradores que sean deciden comprar, yo no tengo nada que decir porque yo no tengo acciones", ha insistido. "Si algún día la Junta General de Accionistas retira el apoyo a este consejo o entra un inversor y compra el club, pues los que estamos nos iremos todos juntos", ha añadido Del Nido Carrasco, preguntado por la posibilidad de continuar en el club con algún tipo de cargo directivo. "Si se compra el club, me imagino que no seguiré y, si no se compra el club, a mí no hay nada que me haga pensar que este consejo de administración cambie, en virtud del pacto que tiene suscrito y del apoyo mayoritario de la Junta General de Accionistas".

La deuda real del Sevilla FC y la planificación de la próxima temporada

Sobre la deuda, a pesar de que las cifras que trascienden apuntan a una cantidad casi tres veces superior, el máximo dirigente del club mantiene que "las cuentas anuales fueron auditadas, presentadas y aprobadas en la última Junta y la deuda neta del Sevilla FC es de 88 millones de euros". No obstante, en ese sentido, Del Nico Carrasco ha vuelto a esquivar más preguntas sobre lo que haya podido recabar Sergio Ramos y su grupo en la 'due diligence' recién finalizada.

"Creo que esas preguntas no son para mí. Yo no tengo constancia de que la due diligence haya finalizado, creo que todavía están analizando la situación económica del club y sólo son suposiciones. No es una situación que esté para darse. A mí no me han dicho 'Esto se va a hacer o esto se va a dejar de hacer'". Mientras todo esto se resuelve, Del Nido Carrasco y Antonio Cordón ya avanzan en la planificación de la 26/27: "Sí, de hecho ya estamos tomando decisiones que se conocerán en verano en lo referente a contratación de jugadores para la próxima temporada.