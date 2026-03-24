El Sevilla FC acumula ocho entrenadores y tres directores deportivos en menos de cuatro años

Luis García Plaza se convertirá en el sustituto de Matías Almeyda, en la cuarta temporada seguida en la que el Sevilla FC se ve obligado a cambiar de técnico -en dos de ellas, lo hizo por partida doble-

La etapa de Matías Almeyda en el Sevilla FC concluyó este pasado lunes, con el anuncio oficial de su destitución, y el club nervionense depositará en las manos de Luis García Plaza sus esperanzas de sellar la permanencia en estas nueve últimas jornadas de LaLiga EA Sports. El argentino ha dejado al equipo blanquirrojo decimosexto, con tres puntos de ventaja sobre el descenso que marca el RCD Mallorca y el madrileño se convertirá en el octavo entrenador distinto que ha pasado en menos de cuatro años por el banquillo de una entidad que en ese tiempo también ha tenido tres directores deportivos diferentes. Antonio Cordón afronta una espinosa papeleta. La suerte del nuevo técnico será la suya propia.

Luis García Plaza, el octavo pasajero de un sillón caliente

Desde que el Sevilla FC despidió a Julen Lopetegui en octubre de 2022, el club andaluz ha tenido siete entrenadores: Jorge Sampaoli y José Luis Mendilibar le siguieron en esa 2022/2023 que acabó con una conquista de la UEFA Europa League que sólo le sirvió al vasco para durar unos meses en la 23/24. Diego Alonso le sustituyó con estrépito y Quique Sánchez Flores fue el encargado de obrar el milagro de la permanencia, antes de salir escopetado.

La 24/25 la empezó Xabier García Pimienta y acabó con una apuradísima salvación con Joaquín Caparrós como solución de urgencia. En esta 25/26, Matías Almeyda arrancaba con un contrato de tres años pero sólo ha durado nueve meses. Echando las cuentas de la abuela, sale un dinero muy curioso gastado en finiquitos por un club que precisamente no es que goce de una buena salud económica. El octavo pasajero está al caer. A ver lo que dura.

Según los datos de Opta, con al menos 25 partidos entrenados, Matías Almeyda tiene el tercer peor porcentaje de derrotas como técnico del Sevilla FC en toda la historia de LaLiga, con el 48,28% de esta 2025/2026, mismo registro que Sabino Barinaga (en la 1966/1967) y sólo empeorado por el 50 por ciento de partidos perdidos por Ferdinand Daucik (en la 64/65) y por el 53,85% de Juan Carlos Álvarez (99/00, año del último descenso). En 29 jornadas, deja al equipo siendo el más goleado de toda LaLiga (49) y a sólo tres puntos del descenso tras firmar ocho victorias, siete empates y 14 derrotas. En Copa del Rey ganó dos, Toledo más Extremadura, y perdió uno, con el Alavés.

Máxima presión para Cordón, tercer director deportivo en el Sevilla FC desde 2023

No sólo quema el sillón del entrenador en el banquillo del Ramón Sánchez-Pizjuán. De manera paralela se ha mantenido funcionando a plena potencia una trituradora en los despachos de la Ciudad Deportiva José Ramón Cisneros Palacios, donde los trabajadores de la secretaría técnica han conocido a tres jefes distintos en estos tres años y medio de permanente estado de convulsión.

El encargado de tener que echar a Julen Lopetegui, llegó incluso a dirigir un partido estando ya despedido, fue Monchi, quien se acabó marchando a inicios del verano de 2023. Así, el Sevilla FC dejó muy poco margen a su sucesor en la dirección deportiva, un Víctor Orta con el que se repitió la historia justo dos años después, siendo destituido y relevado por Antonio Cordón en pleno mercado de fichajes del pasado verano. Suya es ahora la presión de acertar este tiro en un calendario que da miedo. Un descenso sería mortal, mucho más allá de lo deportivo.