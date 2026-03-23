Oficial un secreto a voces: Matías Almeyda, destituido

El preparador argentino, como era de esperar, no se sentará tras el parón de selecciones en el Carlos Tartiere de Oviedo

Más que por las dos derrotas seguidas, el de Azul quedó condenado por su gestión táctica del duelo ante el Valencia.IMAGO

Poco antes de las dos de la tarde de este lunes, Matías Almeyda ha dejado de ser oficialmente entrenador del Sevilla FC, un secreto a voces desde la alarmante derrota sabatina ante el Valencia CF. La decisión estaba prácticamente tomada desde la madrugada del domingo, pues los dirigentes nervionenses quedaron muy disconformes con la imagen ofrecida y las decisiones tácticas del de Azul, visiblemente tocado (también en lo físico, tras una subida de tensión) cuando compareció después ante los medios.

"Matías Almeyda ha sido destituido como entrenador del Sevilla FC. El técnico argentino deja el banquillo del Ramón Sánchez-Pizjuán tras dirigir 32 partidos oficiales, 29 de ellos en LaLiga y tres en la Copa del Rey tras su llegada en el verano de 2025 al club de Nervión. El Sevilla FC desea agradecer el trabajo de Matías Almeyda y su equipo en estos meses y le desea la mejor de las suertes en sus próximos retos profesionales", expresaba el comunicado difundido desde Eduardo Dato.

Los dirigentes blanquirrojos comunicaron su decisión al otrora pivote durante el fin de semana, aunque la comunicación pública se ha retrasado hasta alcanzar un acuerdo con el que será su sustituto. Algunos indicios llegaron cuando el departamento de comunicación confirmaba a media mañana de este 23-M el plan de trabajo de esta primera semana de parón, con descanso también hoy y vuelta al trabajo a las 10:00 horas de este martes en la Carretera de Utrera, mismo horario que miércoles, jueves y viernes, con asueto el fin de semana.

De más a menos y una sanción que lo condenó

Capaz de aglutinar a parte del sevillismo por su verbo fácil, su carácter y su capacidad para generar unidad y sentimiento de pertenencia, la salud empezaba a hacer mella en Matías Almeyda, hundido tras la sanción de siete partidos (finalmente reducida a cinco, que acaba de cumplir) y las acusaciones de machismo y violencia. Se sintió atacado mediáticamente, seguramente no defendido como pretendía, el de Azul, que quiso rizar el rizo ante el Valencia CF con unas decisiones tácticas que algunos consideran (aunque cueste explicarlo) adrede.

Tres candidatos y un orden de preferencia en todas las quinielas

El preferido, según las filtraciones, para hacerse cargo del primer equipo sevillista en las nueve jornadas de LaLiga que restan era Luis García Plaza, en paro desde su marcha del Deportivo Alavés a principios de la 24/25. El gran problema residía en su deseo de obtener un año más de contrato desde el principio en caso de salvar a los blanquirrojos, que cuentan ya con sólo tres puntos de colchón sobre el descenso. Como alternativas, descartados en principio Joaquín Caparrós o Javi Martínez, estaban Diego Martínez y Manolo Jiménez.