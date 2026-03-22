Almeyda confirma su subida de tensión y se pone en manos del consejo: "Si es necesario para que esto mejore..."

El entrenador nervionense, que sufrió un percance con su presión arterial, lamenta el bajón desde la visita al Camp Nou: "No nos salió nada; fue un muy mal partido del que soy el responsable"

"El único análisis tiene que ser negativo. Ha sido un golpe grande. Preparamos algo de lo que no salió nada. Ellos se encuentran con dos goles de errores propios en un partido en el que se notaba mucho temor por ambos lados. El segundo tiempo fue distinto, con otra actitud, pero no nos salió nada. Fue un muy mal partido del que yo soy el responsable", confesaba Matías Almeyda en sala de prensa, donde volvió a referirse a su posible destitución: "No temo, pero está dentro de las posibilidades; si es necesario hacerlo para que esto mejore, ya lo saben ellos. No le doy muchas vueltas".

El de Azul confirmó además que había sufrido un percance relacionado con su salud durante el encuentro y del que tuvo que ser atendido por los servicios médicos del Sevilla FC: "¿Fuerte? Me encuentro vivo. Como saben, vivo el fútbol de una manera especial. Verlo desde afuera, bien no me hace. A veces me sube la tensión o se me puede bajar. Es normal en gente que siente el fútbol así, como mucha gente que se ha ido hoy enfadada. No me bajó el tono (en alusión a que hablaba más pausado), sino la presión. Tenga fuerza o no, te pueden sacar. Mientras pueda trabajar, trabajo. Cuando me digan que no, me iré. Hay que aceptar, corregir y ver. Hay decisiones que se toman y no las tomo yo. Hay ahora muchos días para analizar".

Vuelven los errores fatales

"En los últimos dos partidos sí se vio un equipo con poca lucha. El amor propio y la entrega nos venían dando resultados, pero volvimos a ser temerosos a equivocarnos. Los dos goles de ellos vienen de errores nuestros demasiado claros. Con esta falta de claridad y tantos nervios es difícil que las cosas salgan bien".

Oso

"Tomo decisiones, veo algunas cosas... Ayer estaba con fiebre y hoy no lo podía meter de inicio".

Responsabilidad

"Siempre el mayor responsable de un equipo cuando plantea un once es el entrenador que los elige. Tanto en lo bueno como en lo malo. A veces acertamos y, a veces, no. Los resultados a veces responden y otras, no. Cada uno se tiene que hacer cargo de lo que debe".

Alexis Sánchez

"Nadie estuvo bien. Nada bueno hoy, me incluyo yo. La afición hace su reclamo merecidamente con todos".

Azpilicueta

"Su salida es porque sintió una molestia en el aductor. Viéndolo desde fuera, ellos quedaban prácticamente con una línea de tres atrás y pensaba que metiendo a Akor Adams adelantaba uno de los cambios que iba a hacer luego. En la segunda parte volvimos a cambiar, pero no nos salió".

Vargas

"No sé si sacar algo positivo. Rubén estuvo casi cuatro meses fuera. Es importante, pero tiene que agarrar el ritmo. Si lo hace, es de los que más marcan la diferencia en cambio de ritmo, velocidad y uno contra uno".

Parón

"No siempre llega cuando quieres. Sirve para trabajar. Muchos futbolistas se marchan con sus selecciones; esperemos que regresen sanos. Los que se queden deben trabajar duro para la vuelta de LaLiga".

Sow

"Salió por una molestia. Arrastra un dolor en las costillas y pidió el cambio. El último es por que había que redoblar por afuera, porque ellos tenían muchos por dentro. Pero no nos salió nada bien. Lo de hoy es para olvidar".

Akor Adams

"Tenemos tres '9', él, Isaac y Maupay. Voy probando a ver quién hace los goles. Neal volvía después de la lesión y opte por él, sabiendo que en el segundo tiempo podíamos mantener la intensidad arriba con los cambios. El partido del otro día de Akor, como el del resto, no me gustó. Es difícil complacer a todo el mundo. De todas formas, Akor jugó 70 minutos, casi todo el partido".