El Valencia se apunta a la pelea: ﻿"Europa no se puede quedar en palabras, tenemos que ser 11 guerreros"

Hugo Duro, delantero del Valencia, no teme hablar de cotas más altas que la permanencia aunque deja claro que al final lo "marcará el césped", aunque mostrando la actitud del último partido, será "muy difícil" ganarles

La victoria del Valencia en el Ramón Sánchez-Pizjuán puede significar un antes y un después en lo que queda de Liga para el conjunto de Carlos Corberán. Con 35 puntos y siete por encima de los puestos de descenso, el cuadro blanquinegro tiene a tan solo tres de distancia la lucha por los puestos europeos. Y ahí está el debate ahora entre la afición, ¿por qué lucha el Valencia ahora, por la permanencia o por Europa?

Pues depende de a quien escuchemos. Mientras que Carlos Corberán prefiere ir paso a paso, en el vestuario son conscientes de que puede ser una realidad, sobre todo si atendemos a las palabras de un peso pesado y goleador en la noche de este sábado, Hugo Duro, el Valencia debe mirar a cotas más altas e ilusionantes, eso sí, siempre y cuando muestren esa competitividad que salió a relucir en Nervión. "Sí, esto siempre lo digo: no se puede quedar en palabras, lo marca el césped. Tenemos que ser 11 guerreros, correr como nadie. Cuando estamos a nivel de correr y competir es muy difícil ganarnos. Primero, no nos puede faltar el dejarnos una gota de sudor", reconocía tras el partido en los micrófonos de Movistar+.

Sobre su análisis de triunfo y la importancia al ser un rival directo por eludir la zona baja, Hugo Duro explicó: "Sabíamos que este campo es complicado y el Sevilla compite bien. Hemos hecho una primera parte espectacular de ritmo, presión... Con balón fue más difícil, pero estuvimos bien. Veníamos de un resultado con falta de actitud o relajación (la derrota en Oviedo) y teníamos que darle la vuelta. Así que hemos competido como animales durante 90 minutos".

Lo de Oviedo no se puede volver a repetir

"Sí hemos hablado: no se puede permitir porque al final puedes perder. No podemos dejarnos ganar en el campo. Si pierdes dejando todo, mala suerte, corriendo y haciendo cosas bien es muy difícil ganarnos".

El estado de Gayà tras su cambio

"Se llevó un golpe muy fuerte y entró y siguió. Cuando he visto que iba otra vez al balón he dicho: este tío no está bien... Eso está bien, representa el valencianismo, lo que somos. Ha cumplido 400 partidos, es leyenda del club. Estaba algo mareado, tumbado y con hielo en la zona del golpe en la cabeza... Le dedicamos esta victoria, que no ha podido disfrutarla y le mandamos un mensaje de ánimo, lo tendremos en poco tiempo con nosotros, seguro que se recupera".