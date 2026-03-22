Los golpes de Gayà se quedan en un susto: visita al hospital, alta y vuelta con el equipo

El capitán del Valencia CF tuvo que dejar de jugar el partido contra el Sevilla FC en la primera parte después de recibir dos golpes seguidos en la cabeza que le hicieron por momentos sufrir algún que otro mareo. El lateral izquierdo fue trasladado al hospital para ser chequeado y verificar que todo estaba bien

José Luis Gayà, lateral izquierdo del Valencia CF, sufrió dos golpes en la cabeza durante el partido que su equipo jugaba contra el Sevilla FC y que le obligaron a dejar el terreno de juego en la primera parte. El capitán del club de Mestalla se sintió mareado y fue trasladado al hospital para ser revisado a conciencia para comprobar que todo estaba bien. Por suerte, todo ha quedado en un susto ya que José Luis Gayà está perfectamente, fue dado de alta y vuelve a Valencia con el resto del equipo entrenado por Carlos Corberán.

Gayà, lateral izquierdo del Valencia CF, sufrió dos golpes fuertes en la cabeza

No tuvo nada de suerte José Luis Gayà en el partido contra el Sevilla FC, el cual era muy importante para alejarse de los puestos de descenso a Segunda división, ya que el lateral izquierdo sufrió dos fuertes golpes en la cabeza cuando luchaba por la posesión del balón. No tuvo apenas tiempo de recuperarse del primero el capitán del Valencia CF cuando recibió el segundo.

Fue por ello que Carlos Corberán, entrenador del Valencia CF, no tuvo más remedio que sustituir a su capitán, dando entrada a Jesús Vázquez en el minuto 26. Con todo, José Luis Gayà intentó seguir por todos los medios a sabiendas de la importancia que tenía el encuentro para el Valencia CF, pero al final fue sustituido.

Una vez sustituido, Gayà se sentó en el banquillo que el Valencia CF ocupaba en el Estadio Ramón Sánchez-Pizjuán mientras era atendido por los servicios médicos del equipo de Mestalla. Al capitán se le podía ver claramente desorientado por los golpes recibidos.

Debido al estado en el que se encontraba Gayà, la decisión fue clara: trasladarlo al hospital. El lateral izquierdo del Valencia CF fue llevado rápidamente a urgencias para comprobar que todo estaba perfectamente. El capitán del club de Mestalla fue revisado y fue dado de alta. Por tanto, José Luis Gayà regresa a Valencia CF con sus compañeros de equipo una vez todo ha quedado en un susto.

Gayà podrá disfrutar y celebrar el triunfo de su Valencia CF que se ha alejado de manera casi definitiva de los puestos de descenso a Segunda división y se ha metido ahora en la pelea por Europa. El club de Mestalla acumula ya 35 puntos y se va a quedar a 3 puntos de la séptima posición que con casi total seguridad va a dar billete para jugar competición europea la siguiente temporada.