Dos escenarios para fichar en el Betis, el Mundial y la decisión con Antony: "Hay que estar preparados"

Manu Fajardo analiza la influencia del Mundial a la hora de fichar, explica que la competición europea definirá finalmente los movimientos y deja en el aire el frente del brasileño

Desde hace un tiempo, la dirección deportiva del Betis ya trabaja de cara a la planificación de la próxima temporada con múltiples frentes abiertos y consciente ya de los puestos prioritarios a reforzar en la ventana venidera, con la delantera y el carril izquierdo en la 'pole' dentro de los planes de Fajardo.

No obstante, este verano se presenta con varios condicionantes que influye en la toma de decisiones verdiblancas y alteran en general los tiempos de los clubes para reforzar sus plantillas.

Por un lado, en junio arranca el Mundial y se prolonga hasta el 19 de julio, lo que provocará que muchos de los movimientos se produzcan una vez haya concluido, lo que, no obstante, no detendrá las intenciones verdiblancas, como ha señalado el propio Manu fajardo, que cree en la importancia de anticiparse antes de que los objetivos se puedan encarecer el escaparate mundialista.

Manu Fajardo y la intención de anticiparse al Mundial

"Cuando coincide con un Mundial, suele paralizar el mercado, pero también hay clubes que quieren anticiparse a los movimientos por si el valor del jugador en cuestión aumenta", explicó en DAZN el alto ejecutivo verdiblanco, que ya ha iniciado conversaciones por futbolistas que están subrayados en verde en su agenda, como por ejemplo el delantero Franculino Djú, como adelantó ESTADIO Deportivo.

No obstante, el director deportivo quiso matizar que, más allá de que se hayan avanzado gestiones, determinados movimientos dependerán de la competición que jueguen la temporada que viene, pues la Champions proporcionaría réditos para confeccionar un proyecto más ambicioso y con mayor desembolso.

"Podemos jugar Champions o Europa League y hay que estar preparados para los dos escenarios. Ahora estamos centrados en acabar en la quinta plaza y dependerá de la competición...", apuntó Manu Fajardo, que, por supuesto, está trabajando para ambas opciones, con distintos objetivos en la lista a la espera de conocer el destino final de los verdiblancos en el Viejo Continente.

La posible operación de Antony, un frente sin resolver

Otro de los frentes abiertos para el club en este verano es la decisión que se tomará con Antony en relación a sus problemas en el pubis y si pasará o no por el quirófano, lo que podría condicionar su pretemporada.

"En las últimas jornadas ha ido bastante mejor, con sensaciones positivas. Todavía no hemos valorado nada. Cuando finalice la competición hablaremos con los servicios médicos y el jugador", explicó Fajardo, que asegura que de momento no hay resolución al respecto y que se tratará una vez acabe la temporada, cuando se acumularán las decisiones y las operaciones más avanzadas.