Montaña rusa con Gonzalo Petit en el Granda que desconcierta al Betis

Aunque valoran su promedio goleador, los giros bruscos de protagonismo en el Granada aumentan las dudas verdiblancas, pues, tras su aparente resurgir con gol incluido, el charrúa ha vuelto a la cruda realidad

La montaña rusa en la que se ha convertido la trayectoria de Gonzalo Petit en su segunda cesión de la temporada tras la fuerte apuesta realizada en verano provoca desconcierto en el seno del Betis y afecta a la decisión que haya que tomar en verano con su futuro inmediato.

Y es que los técnicos valoran los números firmados por el joven delantero en su primera temporada en España a pesar de que nunca ha gozado de continuidad, ni en el Mirandés, donde militó a préstamo hasta enero, ni en el Granada. Sin embargo, les preocupa que la confianza nunca sea plena y los motivos que puedan llevar a esa situación inestable en cuanto a su protagonismo.

De ser titular a no jugar ni un minuto, otra vez

No en vano, cada vez que parece que resurge con un gol en su cuenta saliendo desde el banquillo, el entrenador granadinista, Pacheta le condena de nuevo y no le concede ni un solo minuto pese a que ha rentabilizado al máximo cada oportunidad.

Así, después de tocar fondo como nazarí el 12 de abril con su ostracismo ante la Cultural Leonesa, el charrúa se reivindicó con su tanto en la derrota ante el Albacete tras entrar en el campo después del descanso.

Este gol, el octavo de su cuenta particular en este ejercicio, le abrió las puertas de la titularidad en la derrota con el Almería por 2-4, en la que no anotó y estuvo en el terreno de juego hasta el minuto 69.

Sin minutos contra el Zaragoza tras haber marcado su octavo gol

Pero tras esta oportunidad ganada a pulso, Petit ha vuelto a su realidad guadianesca con otro partido en blanco el pasado viernes, cuando Pacheta apostó por Arnaiz y Jorge Pascual como puntales ofensivos del equipo, si bien lo más grave es que, pese a que estaba toda la competencia del uruguayo de inicio, tampoco lo consideró en los cambios, recuperando para la causa al extremo Álex Sola.

El Granada se impuso al Zaragoza por 0-1 y Gonzalo Petit se pasó al partido completo en la suplencia, como ha pasado en cuatro partidos más en esta temporada. Es cierto que al final del partido se produjo una incidencia que posiblemente le permitirá gozar de minutos en la próxima cita, pues en el 94' fue expulsado Jorge Pascual por roja directa.

Posible oportunidad de nuevo el domingo por la expulsión de su competidor

Cabe recordar que la anterior ausencia de Pascual, contra el Albacete por acumulación de amarillas, Petit dispuso de 45 minutos en la segunda mitad y mejoró su promedio goleador, cercano al gol cada dos partidos, y es probable que la próxima cita regrese al césped.

Lo cierto es que en el Betis, que siguen muy de cerca las evoluciones de Petit por las muchas esperanzas depositadas en su evolución, no saben cómo interpretar exactamente los altibajos en su participación, pasando de todo a nada de un partido a otro, y tienen muchas dudas sobre el camino a tomar en el próximo mercado.

Petit hará la pretemporada o parte de ella con Pellegrini, pero difícilmente podrá hacerse un sitio en el primer equipo, por lo que llegará el momento de tomar decisiones importantes tras una primera campaña extraña en el fútbol patrio.