Gonzalo Petit 'desaparece' en el Granada y complica la decisión del Betis en verano

El delantero charrúa atraviesa por su peor momento en su segunda cesión tras tocar fondo en el Granada y en el Betis contemplan cómo se reducen sus opciones de cara a verano

La delantera del Betis experimentará una renovación en el curso venidero ante la salida garantizada de Bakambu y la prioridad verdiblanca de reforzar la vanguardia con un delantero goleador que suba el nivel, sobre todo si se clasifica para la Champions.

Dentro de las decisiones que deben tomarse para la vanguardia se encuentra el próximo paso con Gonzalo Petit después de haber invertido 4,5 millones el verano pasado en su fichaje como una apuesta de futuro procedente del Nacional de Montevideo uruguayo.

En Heliópolis se confiaba mucho en su proyección y se firmó con la intención de cederlo para abrirle hueco más adelante en el primer equipo o hacer negocio con una venta en el caso de que se fuera revalorizando. Así, acordó su préstamo con el Mirandés, pero por varias razones no cuajó y en enero el punta de 19 años hizo las maletas con rumbo a Granada, también como cedido.

Prácticamente cerradas las dos vías planteadas en verano con Petit

Y lo cierto es que, a día de hoy, ninguna de las dos vías planteadas por el Betis con su fichaje tomarán forma este verano, pues de momento no ha adquirido el rodaje deseado para convertirse en una opción para Pellegrini independientemente de que lo vea en pretemporada -además, coparía ficha de extracomunitario- y tampoco obtendría ningún rédito con una venta prematura.

Y es que el comienzo esperanzador en su aventura en el Nuevo Los Cármenes resultó un espejismo, pues el charrúa tampoco ha conseguido convencer plenamente al técnico, Pacheta, y su protagonismo ha descendido de forma flagrante hasta tocar fondo en el pasado fin de semana.

Petit toca fondo en el Granada

Así, tras dos titularidades consecutivas, con gol incluido ante la Real Sociedad B, Petit encadena tras suplencias consecutivas ante Las Palmas, Castellón y Cultural Leonesa, con solo 30 minutos sobre el terreno de juego, y en la última jornada se quedó por primera vez sin minutos desde que se convirtió en futbolista nazarí.

En el triunfo por 1-0 ante la Cultu, Pacheta apostó de inicio por José Arnaiz en busca de una mayor movilidad arriba para abrir espacios a los extremos y en la segunda parte recurrió a Jorge Pascual, titular en los dos partidos anteriores en lugar del uruguayo, por lo que el futbolista cedido por el Betis no disputó ni un solo minuto. Cabe decir que, pese a no participar, el ariete celebró el triunfo en redes sociales.

Pascual causará baja por sanción en la visita al Albacete, pero desde Granada se apunta que Pacheta insistirá con Arnaiz al cuadrarle más en su esquema actualmente que Petit, obligado a maximizar sus minutos desde el banquillo en el caso de que no vuelva a dejarlo en blanco.

El Betis valorará sus opciones al finalizar la cesión

A día de hoy, el punta lleva siete en 32 partidos, dos como granadinista, y lo cierto es que al Betis le preocupa su situación actual, pues complica la decisión de cara al próximo verano al no responder a las expectativas en cuanto a continuidad. La salida más factible, a día de hoy, sería una nueva cesión, pero en el Betis se esperará a ver cómo acaba el curso para hablar con el futbolista y aclarar su futuro.