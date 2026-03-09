Decisión drástica con Gonzalo Petit que devuelve la incertidumbre al Betis

El prometedor comienzo en su segunda cesión del curso ha sufrido un 'frenazo' considerable que nuevamente genera inquietud en Heliópolis por la inversión realizada en verano

El Betis invirtió 4,5 millones de euros el pasado verano para hacerse con los servicios de Gonzalo Petit al considerarlo una de las grandes joyas del fútbol uruguayo y que con el tiempo su precio subiría como la espuma. Este desembolso propicia, obviamente, que en el club vigilen de manera exhaustiva sus evoluciones y que el índice de preocupación sea sensible de elevarse ante cualquier imprevisto.

En el club hay depositadas muchas esperanzas de cara al futuro, para que lo que necesita que empiece a despuntar en el presente para que la apuesta se convierta en un acierto, y de momento, no termina de encontrar una estabilidad que permita esbozar una sonrisa a Manu Fajardo.

Frenazo a Petit cuando parecía que despegaba

De hecho, cuando parecía que el charrúa volvía a despegar en su nueva cesión al Granada, ha sufrido un 'frenazo' considerable que vuelve a generar inquietud en las huestes verdiblancas ante la incertidumbre de su situación actual en el Nuevo Los Cármenes.

Cabe recordar que en enero el Betis tomó la decisión de romper el acuerdo de préstamo con el Mirandés por los vaivenes en su continuidad y la inestabilidad del banquillo de Anduva, para después enviarlo al club nazarí.

Su comienzo resultó esperanzador, pues fue titular en los tres primeros partidos a las órdenes de Pacheta, con detallazo en el gol granadinista ante el Cádiz, hasta el punto de que su llegada coincidió con la reacción del equipo en la tabla, con tres victorias y un empate en cinco partidos que lo sacaron de la zona baja. De hecho, en el triunfo contra el Valladolid por 5-1 se estrenó como goleador con el Granada para sumar un total de seis dianas este curso.

Sin embargo, el 'efecto Petit' empezó a diluirse a partir de ahí, con dos derrotas seguidas con actuaciones como titular en las que pasó desapercibido ante Ceuta y Málaga, lo que ha llevado a Pacheta a una decisión drástica.

De titular a sacrificado por el técnico del Granada

En busca de soluciones para frenar la sangría, el míster decidió este domingo ante el Deportivo dejar en el banquillo a Gonzalo Petit en favor de Arnaiz y del joven delantero senegalés de 20 años Baba Diocou, que también llegó cedido en enero. Lo preocupante es que tampoco recurrió a él en la segunda parte pese a que sustituyó a los dos puntas, prefiriendo dar entrada a Jorge Pascual.

Por ende, Gonzalo Petit, al que en Granada, como apuntan a esta redacción, lo ven "muy verde", se quedó sin minutos por primera vez desde que aterrizó en el Nuevo Los Cármenes. Además, el cuadro nazarí retomó la senda de la victoria en Riazor sin su presencia, por lo que su protagonismo corre peligro también en su nuevo destino con lo que puede suponer para los intereses del Betis.