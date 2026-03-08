Ernesto Valverde sobre la lesión de Unai Gómez: "La jugada es fea, pero también tuvimos esa sensación hace dos semanas en Oviedo con Jauregizar "

Todos los focos del Athletic Club estaban puestos en Unai Gómez y su lesión, que lo obligaron a abandonar el terreno de juego de forma temprana a raíz de "una jugada muy fea", según señaló Valverde

Ernesto Valverde, entrenador del Athletic Club, compareció tras la derrota ante el Barcelona contrariado tras el buen partido de su equipo, pero que no le sirvió para sumar contra el líder. Aunque la derrota acaparó los focos de San Mamés, la peor noticia de la noche la protagonizó Unai Gómez que tuvo que ser sustituido en la primera mitad tras un fuerte dolor en la rodilla en un apoyo que provocó una torsión y jugada muy fea. Valverde destacó la acción y asegura que "la jugada es fea, pero también tuvimos esa sensación hace dos semanas en Oviedo con Jauregizar", por lo que llama a la calma.

“Nos vamos fastidiados por el resultado, que es lo que nos importaba, pero el partido ha sido bueno. Seguramente hemos merecido más. Para nosotros, era importante mostrar una reacción tras la eliminación del otro día porque las eliminaciones siempre duelen. Jugábamos en nuestro campo, la entidad del rival, el favorito para ganar el título... Era importante mostrar una cara competitiva importante”, señaló en cuento al partido, aunque todos los focos estaban puestos en Unai Gómez y su lesión, que lo obligaron a abandonar el terreno de juego de forma temprana. Al respecto de la lesión de Unai Gómez, Valverde dijo: “La jugada es fea, pero también tuvimos esa sensación hace dos semanas en Oviedo con la jugada de Jauregizar y se quedó en un susto. Vamos a esperar”.

En otro orden de cosas, el técnico rojiblanco elogió el despliegue físico de los suyos. “Nos hemos vaciado desde el primer minuto, estábamos empujando, nos estábamos haciendo ilusiones con las ocasiones que habíamos tenido para el 1-0, pero luego han marcado ellos. Las que tienes, las tienes que acertar, y más contra estos equipos”, aseveró. “Si no juegas bien un partido como el de hoy, no vas a sacar nada. Para nosotros, era fundamental reencontrarnos después del varapalo del otro día, reconocernos y mostrar un buen espíritu competitivo. Pero no hemos ganado”, lamentó el técnico. Valverde también hizo hincapié en la mejoría del equipo en las tareas defensivas. “Últimamente creo que estamos más firmes. Es algo que hemos hablado. Debemos estar firmes atrás, necesitamos tener esa sensación de que el contrario no nos hace ocasiones. Hoy el Barcelona nos ha generado poco. Pero hay que combinarlo con el acierto de cara a portería”, señaló.