Athletic Club 0-1 Barcelona: Lamine Yamal quiere LaLiga

El Barcelona refuerza el liderato a través de un golazo de Lamine Yamal que entierra el objetivo europeo del Athletic Club

El Barcelona refuerza el liderato en San Mamés con un solitario gol de Lamine Yamal, que acerca al equipo blaugrana al título y aleja al Athletic Club del objetivo europeo.

Unai Simón vs Joan García

La primera parte comenzó con la primera ocasión del partido a los 15 segundos. La defensa del Barcelona, con un hueco del tamaño de una catedral en el lado derecho, permitió la entrada de Unai Gómez por el costado. El futbolista centró de forma rasa al punto de penalti buscando la llegada de Iñaki Williams, pero se topó con una segada de Gerard Martín que, tratando de despejar, mandó el balón al larguero. Más tarde, la tuvo Iñaki Williams de cabeza, pero remató con el hombro y atrapó Joan García. El Athletic Club avisaba por segunda vez. El Barcelona también avisó a través de Ferrán Torres, pero Unai Simón hizo los deberes y envió a córner el balón tras un rebote en Gorosabel. Las oportunidades seguían multiplicándose, pero primero fue el meta vasco quién le negó el gol en el mano a mano a Cancelo y, como respuesta, Joan García hizo lo propio ante Selton, volviendo a sacar sobre el césped el debate en torno a la portería de la Selección española.

Lamine Yamal decanta el partido a favor del Barcelona

En la segunda parte, el color blaugrana prevaleció sobre el terreno de juego. la entrada de Pedri dio más dinamismo al movimiento del balón del cuadro de Hansi Flick, que tuvo que poner toda la carne en el asador para tratar de sacar los tres puntos. Unai Simón y Joan García seguían su guerra particular de paradas, hasta que Lamine Yamal, con una genialidad tras un pase del canario, hizo el 0-1. El internacional español amagó, se la colocó a la zurda y la puso en la escuadra, muy lejos de Unai Simón. Hansi Flick, con los tres puntos en el bolsillo, apostó por hacerse dueño y señor de la pelota, buscando el fallo defensivo de los de Ernesto Valverde para poner tierra de por medio. Los cambios no mejoraron el juego del Athletic Club que se vio condicionado desde muy temprano por la fortuita lesión de Unai Gómez en el minuto 10, lo que le restó un cambio en la segunda mitad. Joan García estuvo muy seguro bajo palos y mantuvo a cero la portería blaugrana.

Ficha técnica del Athletic Club 0-1 Barcelona

0 - Athletic Club: Unai Simón; Gorosabel, Vivian, Laporte, Adama; Jauregizar (Eder García, m.74), Rego (Vesga, m.69); Unai Gómez (Navarro, m.10), Selton (Sancet, m.46), Berenguer; e Iñaki Williams (Guruzeta, m.69).

1 - Barcelona: Joan García; Eric García, Cubarsí, Gerard Martín, Cancelo; Casadó (Araujo, m.78), Bernal (Pedri, m.46); Lamine Yamal, Olmo (Fermín, m.61), Rashford (Raphinha, m.61); y Ferran (Lewandowski, m.61).

Goles: 0-1, m.68: Lamine Yamal.

Árbitro: José Luis Munuera Montero (Comité andaluz). Mostró tarjetas amarillas a Rego (m.50), del Athletic, y a Cubarsí (m.57), del Barcelona.

Incidencias: Partido de la 27ª jornada de LaLiga EA Sports disputado en San Mamés con 50.629 espectadores en las gradas.