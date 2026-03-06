Hansi Flick, sobre la opción de dar descanso a Lamine Yamal: "Gestionar jugadores y minutos no suele ser fácil"

El entrenador del Barcelona compareció en rueda de prensa, ante los medios de comunicación, para analizar el importante partido de este sábado ante el Athletic Club en San Mamés

El Barcelona visita mañana (21:00 horas) al Athletic Club en San Mamés, en el choque correspondiente a la jornada 27 de LaLiga EA Sports. De esta manera, Hansi Flick ha comparecido ante los medios de comunicación para hablar del encuentro contra los de Ernesto Valverde. En este sentido, el técnico alemán fue preguntado por la presencia de Lewandowski en la convocatoria, los plazos con el regreso de Gavi y si puede ser el partido para dar descanso a Lamine Yamal, uno de los más destacados de la plantilla, además de la figura de los canteranos.

Hansi Flick explica el estado físico de su equipo antes de visitar al Athletic Club

De esta manera, Hansi Flick ha valorado al Athletic Club: "Tiene un equipo fantástico, uno de los mejores. No miro atrás. Jugamos fuera y sabemos que en casa son un equipo diferente. Nosotros estamos bien, el ambiente es fantástico y el nivel de los entrenamientos, alto. Estoy contento". Sobre la gran carga de partidos que se le presentan al Barcelona, el técnico alemán apuntó que "para mí, es algo que tenemos que gestionar. Es normal cuando tenemos tantos partidos. Al final, también tenemos jugadores de La Masia, que son de calidad. Y tenemos una buena experiencia cuando hemos puesto a los canteranos. Hay que gestionar la carga de minutos. Mañana puede que haya minutos para nuevos jugadores".

Por otra parte, Hansi Flick habló del futuro de Lewandowski: "Tenemos algunas semanas más para decidir eso. Ahora, hay dos objetivos por delante. Ya veremos qué pasa después. Lo que puedo decir es que estoy muy satisfecho con Robert. Mañana puede jugar, así que veremos qué pasa. Es un jugador fantástico que siempre ha hecho 20, 25 o 30 goles por temporada". Además, el entrenador del Barcelona desveló que Gavi "viajará con el equipo, pero no estará en la convocatoria. Ha dado otro paso. Veremos cuándo regresa. Tal vez después del parón, pero podría hacerlo antes". En este sentido, el alemán explicó cómo se encuentra Pedri: "Puede jugar, seguramente, pero hay que ver porque tenemos más partidos y tenemos que gestionar los minutos. Pero está totalmente bien. Veremos cómo lo gestionamos".

Hansi Flick habla sobre el riesgo físico de la Copa del Rey

Hansi Flick también quiso agradecer el apoyo de la afición en la vuelta de semifinales de Copa del Rey ante el Atlético de Madrid: "Fue increíble cómo nos recibieron antes del partido. Y luego, se trasladó al partido. Hubo una gran conexión. Todo el mundo lo intentó todo hasta el final. Tenemos que aceptar que no lo conseguimos. Pero jugar a este nivel nos da confianza para los próximos partidos".

Además, Hansi Flick quiso incidir en el aspecto físico y las lesiones en la plantilla: "Ya dije que no estoy contento de esa situación, pero tenemos que hablar de qué podemos mejorar. Tenemos que analizarlo. Es mi responsabilidad, de nadie más. Y eso es lo que quiero trasladar. No es el equipo médico, ni físico, sino algo del entrenador también. Esa es mi responsabilidad. No es bonito lo de las lesiones, sobre todo en este momento porque es crucial, pero hay que verlo desde un punto de vista positivo. Otros jugadores pueden demostrar su nivel.

Hansi Flick y la presencia de Lamine Yamal en el once titular ante el Athletic Club

Por último, el entrenador del Barcelona habló de la posibilidad de que Lamine Yamal sea suplente en San Mamés: "Gestionar jugadores y minutos no suele ser fácil. Yo hablo con los jugadores. Tengo mis ideas y tengo que asumir la responsabilidad con los jugadores. Ellos tienen que gestionar también sus partidos. Necesitamos a todo el mundo y quiero que todo el mundo sepa cuáles son mis ideas. A veces, decidiremos juntos y otras veces decidiré yo".