Cubarsí, sobre su gol anulado en el Metropolitano: "No tenemos muy claro qué ocurrió, pero si se arbitró así será correcto"

El central del Barcelona ha recordado el partido de ida de semifinales de Copa del Rey ante el Atlético de Madrid y, concretamente su tanto invalidado en el minuto 52, sobre el que apunta que les "hubiera ayudado"

El Barcelona no pudo alcanzar la final de la Copa del Rey, pese al buen partido que firmaron los de Hansi Flick ante el Atlético de Madrid, ya que les faltó un gol para empatar la eliminatoria. No obstante, el conjunto culé ya mira a los siguientes retos, con el foco en LaLiga y la UEFA Champions League. En este sentido, Pau Cubarsí, una de las piezas claves del equipo azulgrana, ha recordado el choque del pasado martes en el Camp Nou, además de su tanto anulado en el Metropolitano, que podría haber cambiado el devenir de los blaugrana en el torneo.

Cubarsí, sobre la madurez y crecimiento en el fútbol a sus 19 años

De esta manera, Cubarsí, que ha recibido un homenaje en la Diputación de Girona, ha hablado de su crecimiento en el mundo del fútbol a sus 19 años: "Como central, me están ayudando mucho. Siempre me ayudan y me dan pautas para seguir mejorando cada partido. Esto también es gracias al staff, que me dan esa confianza para seguir creciendo como futbolista. Desde pequeño ya empiezas a jugar partidos muy importantes, así que cuando haces el pase a gran nivel quizá le pierdas ese miedo o nervios. Al final son partidos de alto nivel. Quizás cuando les juegas no le das importancia, pero cuando pasan los días pones los pies en el suelo de lo que estás haciendo".

Por otro lado, Cubarsí valoró el choque frente al Girona del pasado 16 de febrero, donde los de Hansi Flick cayeron derrotados: "Es un partido especial siempre volver a casa. Fueron tres años, aunque fuera muy pequeño, pero siempre guardo un recuerdo muy bonito dentro de mi corazón. Estoy decepcionado por la derrota, pero muy contento por volver a casa. Estoy muy contento y orgulloso, como gerundense, de recibir ese reconocimiento. Sobre todo, que me hayan abierto las puertas de la Diputació. Me hace seguir trabajando".

Cubarsí analiza la pelea por el liderato de LaLiga

Además, Cubarsí hizo balance de la pelea por LaLiga y los 'deberes' que tienen que hacer para llevarse el título: "Debemos fijarnos primero en nosotros mismos porque la Liga depende de nosotros, así que si ganamos los máximos partidos posibles seguramente nos lo llevaremos. Esta almohada que tenemos con el Madrid puede irnos bien, pero primero tenemos que fijarnos en nosotros". Sobre el sueño de la Champions League, el central del Barcelona apuntó que "como culé ganar un título sea tanto Liga, como Copa o Supercopa es impresionante, pero llevar la Champions sería un sueño espectacular. Lo lucharemos y lo intentaremos conseguir"

Por último, Cubarsí, que perderá por lesión a dos compañeros (de posición) como Koundé y Balde, ha analizado el la eliminatoria de Copa del Rey ante el Atlético de Madrid: "Hicimos un partido espectacular. Nos quedamos a las puertas de poder llegar a la final de la Copa, pero creo que tanto el equipo como la afición confiamos en nuestro estilo de juego. Yo creo que esto también nos va a dar más fuerzas para lo que vendrá. Quizá ese gol nos hubiera ayudado. No tenemos muy claro qué ocurrió, pero si se arbitró así será correcto. Quizás no debemos fijarnos más en el arbitraje, sino en lo que podríamos haber hecho mejor nosotros. El estilo de juego siempre lo hemos tenido muy claro. Confiamos mucho en el míster y el staff. Nos salió un partido espectacular. El Atlético tampoco creó muchas ocasiones, así que esto también nos da mucha más energía y seguridad al seguir creyendo en lo que hacemos. Así vamos a seguir".