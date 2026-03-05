Joan Laporta y Víctor Font, candidatos definitivos y oficiales a la presidencia del Barcelona

Marc Ciria, finalmente, se quedó fuera de las elecciones al no lograr las firmas necesarias, tras la validación de las mismas por parte de la Junta Electoral, por lo que el próximo 15 de marzo se conocerá cuál de los dos directivos llega finalmente a la presidencia de la entidad azulgrana

Joan Laporta y Víctor Font serán finalmente los dos candidatos para la presidencia del Barcelona, en unas elecciones que tendrá lugar el próximo 15 de marzo. La Junta Electoral de la entidad azulgrana ha dado a conocer las firmas de los directivos, además de Marc Ciria, que tuvo 2.247 válidas de las 2.844 que presentó, por lo que no podrá optar al cargo. Además, Josep Cubells, vicepresidente del club blaugrana ha querido valorar cómo se han llevado a cabo los criterios de valicación y la "correcta aplicación" que se ha llevado a cabo para tener estos datos.

El Barcelona explica el proceso que se ha llevado a cabo para la validación de firmas

El Barcelona, a través de su vicepresidente y secretario de la Junta Electoral, Josep Cubelles, hizo una valoración de cómo se ha llevado a cabo el proceso: "Han sido dos jornadas de validación intensas, que se han producido con normalidad y siguiendo los criterios establecidos en los Estatutos del club. Todos los criterios de validación se han aplicado de forma idéntica en todas las precandidaturas. La Junta Electoral ha recibido en este proceso dos solicitudes de la misma precandidatura: una para validar las papeletas de apoyo que no fueran acompañadas con el correspondiente documento de identidad, la cual no fue aceptada, y otra en la que se pedía disponer de un interventor en cada una de las mesas de validación, que sí fue aceptada. Esta misma precandidatura hizo saber a la Junta Electoral sus dudas sobre la correcta aplicación de los criterios de verificación y por ello el proceso de validación de las papeletas fue ante el notario Gerard Conesa".

De esta manera, el Barcelona ha informado de los candidatos definitivos a las elecciones de la presidencia de la entidad azulgrana: Joan Laporta y Víctor Font. El primero llegó a presentar 8.170 firmas, de las cuáles han sido validades un total de 7.226. Por otro lado, el segundo presentó 5.144 firmas y 4.440 fueron válidas. En este sentido, Marc Ciria logró presentar 2.845 y 2.247 fueron válidas. Por último, el club, en su comunicado oficial, explica lo siguiente: "La Junta Electoral también ha querido agradecer la labor que han llevado a cabo los empleados del Club, los peritos caligráficos y los interventores de los socios aspirantes a lo largo de estos días, y el trabajo realizado por el Síndic de los Socios, Ramon Estebe y Blanch, y el notario Gerardo Conesa en la validación de todo el proceso. Tras la proclamación de candidatos, mañana viernes 6 de marzo comienza la campaña electoral que culminará con la jornada de votaciones del domingo día 15".

Joan Laporta, favorito para la presidencia del Barcelona

Joan Laporta, que viene de lamentar la reciente eliminación del Barcelona en Copa del Rey, parte como el gran favorito a la presidencia del club. El precandidato ha sido uno de los causantes de los éxitos del club, tanto en la sección masculina como femenina, además de llevar a cabo el proyecto del Spotify Camp Nou. Por su parte, Víctor Font, competencia para volver a hacerse con el cargo, explicó su plan en estas elecciones: "Nuestro plan persigue que en tres años el Barça consiga entre 200-300 millones de euros, que no generamos desde la época de Rosell. Tenemos que devolver la deuda, ser competitivos en el campo y en las secciones y situar al socio en el centro. La economía del club tiene potencial, pero el club, tal y como lo conocemos, está en riesgo".