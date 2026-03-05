Laporta lamenta la eliminación en Copa del Rey: "Nos ha penalizado no tener abierta la grada norte"

El directo culé habló sobre el encuentro ante el Atlético de Madrid del pasado martes, en el que destacó la importancia de tener el Camp Nou listo y con las obras terminadas: "Si hubiésemos tenido el Gol Nord lleno posiblemente habríamos marcado algún gol más"

El Barcelona no pudo lograr la remontada ante el Atlético de Madrid, en el encuentro correspondiente a la vuelta de semifinales de Copa del Rey. Los de Hansi Flick fueron mejores en el choque del Camp Nou, con un resultado final de 3-0, pero estuvieron a un solo gol de empatar la eliminatoria. De esta manera, Joan Laporta, que sigue con el objetivo de volver a ser elegido presidente de la entidad azulgrana, ha valorado el 'pinchazo' del equipo culé y el adiós al primer título de la temporada, así como lamentar que no estuviera parte del Camp Nou lleno ya.

Joan Laporta recuerda el gol anulado a Cubarsí en el Metropolitano

De esta manera, Joan Laporta, durante la presentación de Oriol Amat, presidente de la Comissió Econòmica Estatutà en una hipotética presidencia en el club, reconoció el esfuerzo de los jugadores del Barcelona pese a la eliminación en Copa del Rey: "Estoy muy agradecido a los jugadores, dieron una exhibición y lo dieron todo. Estamos orgullosos del equipo y del entrenador, y de Deco. Los 'culers' estamos contentos y se notó. Si no hubiese sido por el gol de Cubarsí anulado en la ida, podríamos habernos clasificado. No hay nada que decir al resultado, el Atlético pasó, pero fue muy bonito que nos quedásemos diez minutos aplaudiendo al equipo. Pesa mucho más el orgullo del partido que el disgusto, cómo la afición vivió esta semifinal y cómo estaba el estadio. No marcamos el cuarto y en la ida tuvimos un mal resultado. Aquella primera parte nos ha penalizado y que no nos dieran el gol de Cubarsí".

En este sentido, Laporta siguió lamentando el hecho de que parte del Camp Nou no estuviese listo para ser ocupado ya: "Nos ha penalizado no tener abierta la grada norte. Si con dos terceras partes llenas a reventar y los 'culers' animando desde antes del partido, el ambiente fue fantástico, si hubiésemos tenido el Gol Nord lleno posiblemente habríamos marcado algún gol más. Dicen que estará antes del día de las elecciones, vamos a ver si es así. Esperemos que esta vez sea una realidad, porque ha llegado un momento que es difícil entender por qué no está concedido el Gol Nord y la Grada d'Animació, la Grada 1957".

Laporta valora el aumento del límite salarial

Además, Laporta destacó que "siempre creo en la buena fe de la gente y estoy convencido de que tienen la buena voluntad de darlo. Puede haber algún imprevisto, pero esperemos que no. Habría ayudado mucho. Estamos orgullosos de este equipo y del trabajo que hacen. No estarán contentos, pero sí tienen un punto de motivación extra cuando vieron la reacción del estadio. ¿Si con este Camp Nou se opta a todo?, imagínate con el con el Gol Nord y después el campo completo. Será una de las claves del éxito del Barça".