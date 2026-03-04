Austria - España de Balonmano femenino - Horario, canal y dónde ver en TV y online el partido de clasificación de la selección española para el Europeo de Balonmano 2026

Austria y España, que tienen un pleno de triunfos en su grupo de clasificación para el Europeo 2026, se enfrentan en Viena con el liderato como premio para el ganador

La selección española de balonmano femenino inicia una nueva etapa con Joaquín Rocamora como seleccionador con un doble duelo ante Austria que podría definir la clasificación definitivas de las Guerreras para el próximo Campeonato de Europa.

Tras un irregular Mundial, en el que España volvió a dar la de arena en los momentos clave, Rocamora suplió a Ambros Martín al frente del equipo español. El nuevo seleccionador ha apostado por un equipo continuista, pero ha introducido algún cambio con el fin de ir renovando al equipo, un proceso que ya empezó Martín tras los Juegos Olímpicos y que está teniendo continuidad.

"No queremos ser nórdicas, somos latinas. somos españolas y jugamos de una manera particular. Tenemos que ser conscientes de quienes somos y entender que nuestra manera de jugar conlleva un riesgo y me gustaría, en ese sentido, que fuéramos un equipo valiente y que aceptemos el error como una parte del juego, que no nos haga daño", señaló a Efe el seleccionador español.

Joaquín Rocamora, que ha recuperado a la pivote Eli Cesáreo y la portera Maddi Alla tras unos años fuera, cree que este grupo puede dar muchas alegrías a España en el futuro. "El punto de inflexión debe partir de las jugadoras que han estado en los últimos grandes campeonatos. Tenemos muchas jugadoras que no llegan a los 25 o 26 años, en cierto modo lo que le falta al equipo es veteranía", afirmó.

Tanto Austria como España ganaron sus dos primeros partidos de esta fase de clasificación, por lo que podrían certificar su pase en esta ventana. El otro partido del grupo, Israel-Grecia, se ha aplazado a causa del conflicto bélico en Oriente Medio, según informó la Federación Europea (EHF). Las sedes y fechas serán anunciadas "a su debido tiempo".

A qué hora es el Austria - España clasificatorio para el Europeo de Balonmano

El partido entre Austria y España, clasificatorio para el Campeonato de Europa de Balonmano femenino 2026 se juega este miércoles, 4 de marzo, a las 18:00 horas (horario peninsular español) en el Sport Arena Wien (Austria).

Dónde ver por TV y online el Austria - España

Aunque Televisión Española tiene en nuestro país los derechos de los partidos de balonmano de la selección, no retransmitirá este encuentro. Sí lo hará en el siguiente ante las austriacas, que se juega en territorio español. Por tanto, el duelo entre Austria y España se podrá ver en directo a través de EHFTV.com, la plataforma oficial de la European Handball Federation (EHF).

En ESTADIO Deportivo daremos cuenta de todo lo que ocurra durante este partido clave en la clasificación de España para el próximo Europeo de balonmano femenino.