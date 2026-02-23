Cambio de última hora en las Guerreras, que vuelven "a casa" en el arranque de la 'era Rocamora'

Joaquín Rocamora se estrena con un doble enfrentamiento ante Austria como seleccionador español de balonmano femenino

Las Guerreras vuelven a la carga en el arranque de la 'era Rocamora' y lo harán en tierras andaluzas, después de que este lunes haya presentado la Federación Española de Balonmano su primer partido en casa de la próxima ventana clasificatoria para el Campeonato de Europa 2026, que se juega el próximo 7 de marzo y tendrá lugar en el Polideportivo Municipal Ciudad de Algeciras (19:30 horas).

Será la segunda ocasión en el que las Guerreras visiten la provincia gaditana en muy poco tiempo, ya que también jugaron en ese pabellón el 13 de abril de 2025 ante Croacia. El duelo se ha presentado en la Diputación de Cádiz en un acto en el que ha participado, entre otros, el presidente de la Real Federación Española de Balonmano (RFEBM), Francisco Blázquez.

"Hemos logrado una igualdad entre hombres y mujeres en educación, técnicos y competiciones, y hoy nuestra liga es pionera", aseguraba Blázquez en la presentación, al tiempo que valoraba la importancia de "seguir trabajando día a día para mejorar las condiciones, apoyar a las jugadoras y consolidar el balonmano femenino en toda España".

Blázquez se mostró feliz de "volver a Cádiz y crecer en esta provincia", un lugar donde las "Guerreras se sienten en casa", destacó el máximo dirigente de la RFEBM.

Rocamora llama a Paula María Agulló

Los duelos de la próxima semana será el inicio de la etapa de Joaquín Rocamora como nuevo seleccionador español de balonmano femenino, ya que ha relevado a Ambros Martín tras la irregular actuación de las Guerreras en el último Mundial celebrado en noviembre.

El equipo español se concentrará el próximo lunes en Madrid, desde donde viajará a Viena el martes para enfrentarse a Austria, en el Sport Arena de Viena, el 4 de marzo a las 18:00 horas. Cuatro días después, las austriacas devolverán la visita en Algeciras.

En la primera lista de Rocamora ya había novedades, pero se ha visto obligado a hacer un cambio y la extremo del Elche Paula María Agulló ha sido convocada para relevar a Maitane Etxeberria (Bera Bera) en la lista definitiva.

Convocatoria de la selección española de balonmano femenino

Portería: Maddi Aalla Rotaetxe (Alba Fehervar), Nicole Alejandra Morales (Elche) y Lucía Prades (Bera Bera).

Central: Elba Álvarez (Bera Bera), Paola Bernabé Cobos (Elche) y Alicia Fernández Fraga (MKS Zaglebie Lubin).

Lateral Derecho: Paula Arcos (Gloria Bistrita) y María Prieto (Volt Lublin).

Lateral Izquierdo: Ester Somaza (Bera Bera) y Danila Patricia So (Gloria Bistrita).

Extremo Derecho: Paula María Agulló y Anne Erauskin Martínez (Bera Bera).

Extremo Izquierdo: Lisa Oppedal Weichbrodt (Elche) y Jennifer Gutiérrez (Gloria Bistrita).

Pivote: Kaba Gassama Cissokho (Gloria Bistrita), Lyndie Tchaptchet (Bera Bera), Elisabet Cesáreo Romero (Zaglebie Lubin) y Lysa Tchaptchet (Odense Handbold).