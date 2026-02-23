El español Pau Martí da un alegrón a Andrés Iniesta, gana y lidera la accidentada Vuelta a Ruanda 2026

El ciclista del UCI NSN Development Team se impuso al esprint en una vuelta que comenzó el domingo con un desgraciado accidente en el que murieron dos personas

Otra alegría para el nuevo equipo ciclista de Andrés Iniesta. Una celebración que le ha llegado, además, de mano de un español. Pau Martí (NSN) se ha convertido en el gran protagonista de la segunda etapa de la Vuelta a Ruanda -la única que se disputa en estos momentos- al vencer al esprint y enfundarse el maillot de líder.

En una etapa de 134,6 km que ha discurrido entre Nyamata y Huye, de 134,6 km, el joven ciclista valenciano del UCI NSN Development Team logró, a sus 21 años, su segundo triunfo como profesional en una carrera que fue noticia por todo lo vivido el día anterior, ya que este domingo sucedió una tragedia que acabó con la vida de dos espectadores.

Dos personas fallecieron al ser arrolladas por un vehículo de la caravana de la Vuelta a Ruanda que se salió de la carretera e impactó contra los espectadores en la zona de Gabiro, a unos 55 kilómetros al noroeste de la capital, Kigali.

Pese a ello, la carrera ha seguido y este lunes seguido con un recorrido ondulado en el que se pasaba por dos puertos de Tercera categoría y tenía un final en subida. Ahí, Martí ha sido el más rápido en meta al superar al eritreo Helok Mulubrhan y al belga Mario Cuylits (Lotto). El pelotón español ha metido otros dos ciclistas entre los siete mejores en meta, ya que la cuarta plaza fue para Hodei Muñoz (Soudal) y la séptima para Roger Pareta, sel segundo equipos del Movistar Team, el Movistar Academy.

Pau Martí tendrá que defender el maillot de líder en una tercera etapa montañosa de 145,3 km, entre Huye y Rusizi, que incluye cuatro puertos de Segunda y uno de Tercera. Será la tercera de las ocho etapas de las que consta esta vuelta, que finaliza el próximo domingo en Kigali.

Clasificación de la etapa 2 de la Vuelta a Ruanda 2026

1. Pau Martí (NSN Development Team) 03:10:10

2. Henok Mulubrhan (Eritrea) m.t.

3. Mauro Cuylits (Lotto-Groupe Wanty) m.t.

4. Hodei Munoz (Soudal Quick-Step Devo Team) m.t.

5. Lucas Van Gils (Lotto-Groupe Wanty) m.t.

6. Reuben Thompson (Lotto-Groupe Wanty) m.t.

7. Roge Pareta (Movistar Team Academy) m.t.

Clasificación general de la Vuelta a Ruanda 2026 tras la etapa 2

1. Pau Martí (NSN Development Team) 7:10:02

2. Itamar Einhorn (NSN Development Team) 0:01

3. Miguel Heidemann (REMBE | rad-net) 0:01

4. Hodei Muñoz (Soudal Quick-Step Devo Team) 0:05

5. Henok Mulubrhan (Eritrea) 0:05

6. Henrique Avancini (Localiza Meoo / Swift Pro Cycling) 0:05

7. Mauro Cuylits (Lotto – Groupe Wanty) 0:07

8. Mewael Girmay (Istanbul Team) 0:07

9. Alexander Erasmus (Tshenolo Pro Cycling Team) 0:07

10. Mike Uwiduhaye (Benediction Banafrica Team) 0:10