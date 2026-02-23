Iván Romeo habla claro tras su primer pelotazo: "Al que no le guste cómo celebramos, que se vaya acostumbrando"

El joven ciclista del equipo Movistar se coronó en la Vuelta a Andalucía para lograr así la primera clasificación general de su carrera profesional

La temporada pasada concluyó con la sensación de que Iván Romeo llevaba dentro mucho más de lo mostrado. Alguna inoportuna caída y mala suerte en momentos puntuales de carrera le alejaron de la gloria en demasiadas ocasiones, una que ahora se ha presente a las primeras de cambio en 2026 con la conquista de la Vuelta a Andalucía.

El joven corredor del equipo Movistar ha dominado la carrera del sur de España con talento y mano firme, esa que mostró en la última etapa al evitar ponerse nervioso cuando un ataque de Tom Pidcock amenaza con complicar su liderato. No pasó de un susto. Ahora, ya tranquilo y con su primera general sobre el brazo, no puede más que mostrar satisfacción por lo conseguido.

"Ha sido el colofón a esta semana de trabajo y el equipo ha estado de '10'. Ha sido muy complicado ya que, al principio, teníamos la presión de muchos equipos; sin embargo, lo hemos solventado muy bien. En la primera ascensión no tenía buenas piernas, pero los compañeros me han ayudado y, en la segunda, he tenido buenas sensaciones y hemos terminado bien", señala.

Iván Romeo y un plan trazado hace meses

Ya sobre el hecho de salir campeón, admite que el trabajo realizado entre temporadas iba justo enfocado a pelear con los mejores desde el primer día. Dicho y hecho.

"Ha sido un día muy bonito… Me voy a acordar de esta carrera toda mi vida: es mi primera clasificación general como profesional. Era un objetivo muy grande para esta temporada… Trabajamos mucho este invierno para dar un salto de calidad, y el objetivo era pelear con los mejores. Por ahora todo va por ese camino", afirma.

Ta agradecido como rotundo ante las críticas

La victoria en tierras cordobesas fue para Iván Romeo, pero no por ello siente que el mérito sea todo suyo; es más, entiende que el trabajo del equipo es el que le ha colocado en tal situación. "Si hoy no hubiese ganado yo, Jefferson Cepeda podría haberlo hecho porque estaba delante, pero se encargó de cerrar todos los huecos a la perfección… Somos así, una piña", subraya.

Por último, y tras las críticas recibidas por el equipo al darle bombo a una victoria como la cosechada en Andalucía, el joven de Valladolid responde señalando que este será el comportamiento que tengan siempre. "Al que no le guste cómo celebramos, que se vaya acostumbrando", sentencia.