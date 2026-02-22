Juan Ayuso le denuestra a UAE Team Emirates su gran error y se corona ante uno de sus jefes de filas

El ciclista español gana la Vuelta al Algarve por delante del francés Paul Seixas y del líder del UAE Joao Almeida

Juan Ayuso arranca a lo grande su carrera en el Lidl-Trek, con el que debutaba esta semana en la 52ª Vuelta al Algarve, que se ha apuntado tras situarse líder en la segunda etapa y conservar ese maillot hasta el final. Lo ha hecho, además, a lo grande, cerrando la última etapa con victoria.

Pese a la calidad de sus rivales, entre los que destacaba el ídolo local Joao Almeida -excompañero suyo en el UAE Team Emirates- o el joven francés Paul Seixas, su gran contrincante en la lucha por esta Vuelta, Ayuso fue consolidando su liderato con el paso de las etapas para suceder al danés Jonas Vingegaard como campeón en el Algarve.

Ayuso finalizó la prueba con 14 segundos de ventaja sobre Seixas y 59 sobre Joao Almeida, que le acompañan en el podio. "Estoy muy contento de haber conseguido esta victoria, es la primera carrera con mi nuevo equipo y haberlo logrado de esta manera, cuando los rivales lo pusieron muy difícil y nos apretaron todo el día y que el equipo haya respondido como lo ha hecho, estoy muy orgulloso de pertenecer a este equipo y de dar esta victoria a mis compañeros", afirmaba el españoljusto después de alzar los brazos en la meta situada en el Alto do Malhao, en la ciudad de Loulé.

Ayuso se impuso en una etapa de 148,4 kilómetros que había partido de la capital de la región, Faro, y que tenía un trazado montañoso, acorde a sus características y que completó en 3 horas, 20 minutos y 20 segundos. El de Villajoiosa venció al esprint al británico Onley y a Seixas, que habían llegado con él. A cuatro segundos llegó Joao Almeida y, a 6, el también británico Thomas Gloag.

Clasificación general de la Vuelta al Algarve tras la etapa 5

1. Ayuso Juan (Lidl-Trek) 15:51:12

2. Seixas Paul (Decathlon CMA CGM Team) + 14

3. Almeida Joao (UAE Team Emirates-XRG) + 59

4. Onley Oscar (INEOS Grenadiers) + 01:22

5. Vauquelin Kévin (INEOS Grenadiers) + 01:40

6. Riccitello Matthew (Decathlon CMA CGM Team) + 01:53

7. Martinez Daniel (Red Bull-BORA-hansgrohe) + 01:53

8. Lipowitz Florian (Red Bull-BORA-hansgrohe) + 02:15

9. Arensman Thymen (INEOS Grenadiers) + 02:18

10. Voisard Yannis (Tudor Pro Cycling Team) + 02:35

Isaac del Toro, campeón del UAE Tour 2026

Se da la coincidencia que el que muchos consideraran como su gran 'rival' en el UAE la pasada temporada, el mexicano Isaac del Toro, también lograba hacerse este domingo con su primera gran victoria de la presente temporada al imponerse en el UAE Tour.

El joven ciclista norteamericano se aupó al liderato el sábado y supo conservarlo este domingo en una séptima y etapa que finalizó en Abu Dhabi. La victoria en esta jornada fue para el italiano Jonathan Milan (Lidl Trek), que esta semana ha ganado tres de las siete etapas de esta prueba de categoría World Tour.

La llegada fue al sprint y Del toro no tuvo problemas para confirmar su maillot rojo de líder. Acabó por delante del transalpino Antonio Tiberi (TBV), segundo a 20 segundos; mientras que el australiano Luke Plapp (Team Jayco-AlUla) completó el podio.

Remco Evenepoel fue finalmente décimo, mientras que el mejor español fue Pablo Castrillo, en la posición número 23, a casi cinco minutos del líder.