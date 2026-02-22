Villarreal - Valencia: horario, canal y dónde ver hoy en TV el partido de la jornada 25 de LaLiga

La Comunidad Valenciana vive en la noche de hoy uno de sus partidos más especiales del año. La cerámica disfrutará de un Villarreal - Valencia con mucho en juego para ambos conjuntos. Marcelino y Corberán buscan coger aire, uno para Europa y otro para la salvación

Villarreal y Valencia se medirán de nuevo esta temporada, esta vez en el derbi valenciano correspondiente a la jornada 25 de LaLiga que se disputará en el Estadio de la Cerámica, y que tiene la oportunidad de seguir en el directo que ofrecerá ESTADIO Deportivo. Este segundo cara a cara de la temporada entre los dos equipos ibéricos se disputará en la noche de hoy, domingo 22 de febrero.

Una cita que cada año es de vital importancia para ambos conjuntos que buscan dominar uno de los partidos más históricos de la Comunidad Valenciana. Ambos equipos en diferentes dinámicas. El Villarreal, a pesar de ganar su última jornada, no pasa por su mejor momento de la temporada en LaLiga. De los últimos 5 partidos, tan solo han ganado dos y sus perseguidores más inmediatos se acercan poco a poco en la clasificación. Por otro lado, el Valencia CF siempre suele dar una de cal y otra de arena. No mantiene la regularidad y no suele ser capaz de ganar 3 partidos consecutivos. Sí es cierto que la victoria ante el Levante en el Ciutat de Valencia ha llenado de moral al equipo y se ve capacitado para asaltar al conjunto groguet.

La diferencia entre ganar y perder puede ser abismal

Se miden dos equipos con diferentes realidades en las últimas temporadas. El Villarreal lucha un año más por ser el mejor cuarto equipo de la competición, justo por lo que competía el Valencia CF no hace muchas temporadas. Para seguir optando a esa cuarta plaza, debe seguir sumando, ya que el Real Betis viene apretando desde la quinta posición.

Marcelino García Toral tendrá que enfrentarse a un Valencia irregular dirigido por Carlos Corberán. Los de Mestalla tienen la oportunidad de continuar con la dinámica positiva tras llevarse el partido de la pasada semana ante el Levante UD. Una victoria podría darles una buena bocanada de aire; en cambio, al estar todo tan apretado, una derrota podría meterlos directamente en el descenso.

Villarreal - Valencia: ¿A qué hora empieza el partido?

El partido que enfrenta al Valencia con el Villarreal, correspondiente al partido de la jornada 25 de LaLiga EA Sports, se disputará en La Cerámica hoy domingo 22 de febrero de 2026, a partir de las 21:00 horas. Se espera una noche despejada y una temperatura cercana a los 15º, una gran temperatura para la práctica de fútbol.

Villarreal - Valencia: ¿Dónde verlo por televisión?

Este encuentro liguero que mide a ambos conjuntos se podrá ver por plataforma de pago, más concretamente en Movistar+ LaLiga (dial 54 en Movistar+ y dial 110 en Orange). Como es habitual, existe la opción de visionarlo en diversos dispositivos a través de sus aplicaciones. También se podrá seguir a través de LaLiga TV Bar.

Villarreal - Valencia: ¿Cómo seguir online este duelo?

Más allá de seguirlo por televisión, existe la alternativa de no perderse nada de este encuentro en el directo que ofrece ESTADIO Deportivo a través de www.estadiodeportivo.com con un detallado minuto a minuto con todos los pormenores de lo que acontezca sobre el verde de La Cerámica. La cobertura de ESTADIO proseguirá tras la conclusión del encuentro con la crónica, las declaraciones de los protagonistas en zona mixta y rueda de prensa y las notas de los futbolistas.