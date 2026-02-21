Betis - Rayo Vallecano, en directo el partido de LaLiga en vivo online

El equipo de Manuel Pellegrini lo tiene claro y quiere que el sueño de la Liga de Campeones siga más vivo que nunca y llegar al Gran Derbi de la mejor manera posible; teniendo como rival a un Rayo Vallecano que busca seguir despegándose de la zona de descenso

¡Buenas tardes a todos! Bienvenidos al directo del partido que enfrenta hoy en La Cartuja al Betis con el Rayo Vallecano y que puedes seguir en este minuto a minuto que ofrecemos en ESTADIO Deportivo. ¡Vamos a disfrutar de un partidazo!

Los do equipos afrontan este partido con el ánimo por las nubes tras los últimos resultados, pues el Betis encadena dos triunfos consecutivos fuera contra Atlético y Mallorca, mientras que el Rayo rompió su racha negativa con una exhibición ante los colchoneros

El Betis vuelve a La Cartuja tras dos salidas fructíferas con el punto de mira puesto en Champions , pues un triunfo hoy le pone a un punto de la máxima competición continental a la espera de lo que haga hoy el Atlético y mañana el Villarreal, que además se enfrenta al Espanyol, el inmediato perseguidor de los heliopolitanos.

La vuelta a la convocatoria de Cucho Hernández, Chimy Ávila y Bellerín provocan que la enfermería se haya quedado solo con Amrabat, Isco y Lo Celso, y también que Pellegrini haya hecho un descarte: Pablo García.

Día de los importantes en La Cartuja. El Real Betis quiere seguir soñando con algo muy ilusionante, como es la Champions League, que se encuentra a apenas cuatro puntos tras acortar puntos de forma considerable al Atlético de Madrid. En Sevilla, el buen tiempo ha regresado y se espera que sea una gran jornada de público, con muchas actividades propuestas para este día con motivo del partido "Forever Green". Sin embargo, si algo tienen claro los de Íñigo Pérez, es que quieren arruinar esa gran fiesta verdiblanca, con unos tres puntos que le permitirían algo más de oxígeno en medio de una de las batallas más complicadas, como es la de la permanencia.

En el conjunto de Manuel Pellegrini, las buenas noticias son las que destacan. Cucho Hernández regresa a la convocatoria tras haber caído lesionado en el partido frente al Real Oviedo, un largo periodo de tiempo donde los béticos han notado mucho su ausencia en la zona de ataque. El cafetero, como si de un dúo se tratase, regresa junto a Chimy Ávila, que ya no estuvo presente frente al Atlético de Madrid en el Metropolitano. Una de las principales ausencias en la convocatoria es la de Pablo García, que se queda fuera de la convocatoria por decisión técnica.

Por parte del equipo vallecano, estas últimas semanas no han sido sencillas en cuanto a lo extradeportivo, aunque los resultados no avalan eso. El problema del césped del Estadio de Vallecas provocó que, en primer lugar, se aplazase el partido frente al Real Oviedo y que, en segundo lugar, se jugase en Butarque su duelo frente al Atlético de Madrid. Todo eso acompañado de un comunicado de los jugadores exigiendo unos mínimos para la práctica deportiva. Una situación que se contrarresta en lo clasificatorio, ya que fue capaz de vencer por tres goles a cero al equipo del Cholo Simeone para escapar de la quema de los puestos de abajo. Y para esta batalla en La Cartuja, recupera a dos nombres importantes como Chevarría y Pathé Ciss.

Todos estos son los condicionantes de un auténtico partidazo en la capital de Andalucía que, entre otras cosas, será el antecesor del derbi sevillano que se celebrará el próximo domingo 1 de marzo. El técnico chileno también tendrá que tener en cuenta a los dos jugadores que tiene apercibidos, como son Valentín Gómez y Chimy Ávila. En caso de ver la tarjeta amarilla, se perderían uno de los partidos de la temporada.